Sony WH-1000XM3 | musica al top grazie anche alla cancellazione dei rumori | non il massimo

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nel corso dell’ultimo mese abbiamo avuto modo di provare le WH-di, terza generazione delle cuffie Bluetooth top di gamma del produttore giapponese celebri per l’ottima sistema diattiva dei, mettendoleprova in varie situazioni.Rispettoscorsa generazione il nuovo modello presenta un design rivisto, a partire dall’archetto superiore meno largo ma più imbottito e rivestito in similpellenella parte superiore, e dall’utilizzo per gli auricolari di cuscinetti un po più morbidi e spessi, ottenendo l’effetto di essere percepiti come molto più leggeri nonostante pesino solo 20g di meno. La parte esterna del padiglione vede sparire il rivestimento con effetto pelle, sostituito da un rivestimento in plastica soft-touch – che rischia però di dare un’apparenza più “economica” alle cuffie -, ...