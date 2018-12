Sondaggio Ft | dopo Mario Draghi alla Bce in pole Erkii Liikanen

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018), l'ex governatore della banca centrale finlandese, è il papabile successore diguida della Bce. E' quanto emerge da uncondotto fra gli economisti dal Financial Times. Fra i papabili anche Benoit Coeure, il candidato favorito ma che, secondo gli intervistati, ha poche chance di essere scelto in seguito alle regole vigenti che limitano a un mandato di otto anni i membri del consiglio esecutivo della Bce. L'attuale mandato di Coeure terminerà nel 2020.Le chance per Jens Weidmann, il presidente della Bundesbank, sono date per basse da quando la cancelliera Angela Merkel ha detto di preferire per la Germania la presidenza della Commissione Europea. Secondo alcuni economisti,unisce la sua esperienza da banchiere centrale con la sua esperienza politica: è stato il ministro delle finanze finlandese e ha svolto due ...