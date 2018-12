Sonda New Horizons pronta a incontrare l' asteroide Ultima Thule

La Sonda New Horizons sorvolerà i confini più remoti del Sistema solare : (Foto: Nasa) New Horizons, la sonda della Nasa che nel 2015 aveva inviato sulla Terra foto incredibili di Plutone, è pronta per una nuova avventura che la porterà per la prima volta ai confini remoti del Sistema solare. La navicella spaziale dovrebbe compiere il primo gennaio 2019 un fly-by (sorvolo ravvicinato) su 2014 Mu69 (soprannominato Ultima Thule), un piccolo corpo celeste che si trova esattamente nella fascia di Kuiper, regione del ...