Smart working | vantaggi e svantaggi per i lavoratori agili e perché ha successo

Roma Smartworking : la Pubblica Amministrazione riparte dal Lavoro Agile : Ben 49 soggetti pubblici e 29 aziende aderenti per un totale di circa 11.000 lavoratori in modalità Agile, 237 postazioni di coworking disponibili su prenotazione e 28 punti di informazione nel territorio Romano. Sono questi i numeri della Prima giornata di Lavoro Agile di Roma, una occasione di sensibilizzazione e confronto per la promozione di modalità di Lavoro innovative e flessibili presentata dall’Ufficio per gli interventi in ...