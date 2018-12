Ski World Cup – Innerhofer non ha dubbi dopo la 2ª prova : “vado forte e ho risparmiato tante energie” : Si conclude la seconda prova di discesa di Bormio della Ski World Cup e Christof Innerhofer esprime solo sensazioni positive Ecco alcune dichiarazioni dopo la seconda prova della discesa di Bormio in programma domani alle ore 11.30: CHRISTOF Innerhofer (Ita) “Sono contento, ho disputato un’altra bella prova. Oggi ho provato qualcosa di diverso e le novità hanno funzionato meglio rispetto a mercoledì. Nel finale ho cercato di risparmiare un ...

Ski World Cup – Kriechmayr il più veloce della seconda prova sulla Stelvio : i big però si ‘nascondono’ : Vincent Kriechmayr è risultato il più veloce della 2ª prova cronometrata della discesa di Bormio: tutti i grandi però si sono ‘nascosti’ L’austriaco Vincent Kriechmayr è stato il più veloce nella seconda prova cronometrata della discesa di Bormio, quinta in calendario della Coppa del Mondo maschile in programma domani alle ore 11.30. In una giornata di splendido sole e temperatura attorno allo zero, con 1’57”84 ha preceduto di ...