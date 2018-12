Sisma nel catanese | dopo le scosse 28 feriti e 370 sfollati

Notte tranquilla nel catanese dopo il Sisma. 600 gli sfollati - proteste per il mancato avviso : In totale i feriti sono 28.Prosegue intanto l'attività del vulcano, tenuto sotto costante monitoraggio. Allarme per la faglia nel versante sud-est. Attesa la visita di Di Maio e Salvini -

Sisma nel catanese - Borrelli : 28 feriti e circa 370 sfollati : Roma, 27 dic., askanews, - Sono 28 i feriti e 370 circa gli sfollati dopo il terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito il 26 dicembre la zona di Acireale in provincia di Catania. Lo ha detto il capo ...

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 nel Catanese : 28 feriti - oltre 600 sfollati : Un "evento unico", spiegano dall'Ingv, parlando del sisma che per la sua superficialità , l'ipocentro è stato calcolato a meno di un chilometro di profondità, ha sviluppato una grande energia, ...

Etna - Sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Sisma nel catanese - Musumeci : bisogna saper convivere con rischio : Roma, 26 dic., askanews, - 'No ad alcun allarmismo' e 'ciascuno deve semplicemnte fare bene la sua parte' ma 'guai a considerare questo evento sismico come un fatto isolato' mentre al contrario '...

Sisma nel catanese - Regione Sicilia proclama stato calamità : Roma, 26 dic., askanews, - La Giunta regionale della Sicilia a seguito del terremoto che ha colpito oggi alcuni Comuni del catanese, si riunirà domani pomeriggio in seduta straordinaria per dichiarare ...

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 nel Catanese : crolli e feriti : Paura in Sicilia dove nella notte, alle 3.19, il Catanese è stato colpito da un forte sisma di magnitudo 4.8 con epicentro tra Viagrande e Trecastagni. Si tratta della scossa più violenta da quando è ...

Etna - Sisma nel Catanese : 600 sfollati - chiesto lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Sisma nel catanese - domani Salvini a Catania : Roma, 26 dic., askanews, - Il ministro degli Interni Matteo Salvini, leader della Lega, domani verso le ore 15 sarà a Catania e visiterà i luoghi colpiti dal Sisma. Lo si è appreso da fonti del ...

Etna - Sisma nel Catanese : 28 feriti e crolli | Avvertita nuova scossa 2.8 : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Sisma nel catanese - Salvini : con Catania in contatto costante : Roma, 26 dic., askanews, - 'Dalle prime ore di questa matttina sono in costante contatto con i Vigili del Fuoco a Catania'. Lo ha precisato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, leader della Lega e ...