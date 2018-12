Sisma Catania | Salvini | la situazione dell' Etna è sotto controllo

Sisma a nord di Catania - le immagini dall'elicottero della polizia : Tanta paura, crolli e 28 persone medicate in ospedale. Si contano i danni del terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania . Il Sisma nella zona dell'Etna, in eruzione dalla vigilia di Natale. Crolli ...

Sisma nel catanese - Salvini : con Catania in contatto costante : Roma, 26 dic., askanews, - 'Dalle prime ore di questa matttina sono in costante contatto con i Vigili del Fuoco a Catania '. Lo ha precisato il ministro dell'Interno Matteo Salvini , leader della Lega e ...

Sisma Catania - l'esperto : "Non escluse altre scosse" : La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un terremoto di magnitudo 4,8 , "è ad alta attività sismica. Perciò non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati". E' ...

Terremoto Catania - il ricordo dei siciliani va al Sisma di Santa Lucia del 1990 : Il 13 dicembre del 1990 la terra in Sicilia tremò: il bilancio fu di 17 vittime e centinaia di feriti. Il sisma, ricordato come Terremoto di Santa Lucia perché la data era quella della festa in onore della Santa patrona di Siracusa ebbe epicentro in mare, al largo di Augusta. La magnitudo fu di 5.6 con profondità di 12km.Continua a leggere