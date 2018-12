Sindacato dei sogni | anteprima già ' sold out'

"Stato - mercato - pluralismo : l'informazione/bene comune a rischio. Democrazia più debole". Il Sindacato dei giornalisti prova a costruire un ... : Secocndo Stampa romana, il sindacato dei giornalisti , i numeri parlano chiaro: un eventuale 'azzeramento graduale del fondo pubblico all'editoria' così come è stato di recente annunciato dal governo, ...

Sciopero dei medici e anestesisti - stop a migliaia di operazioni programmate. Il Sindacato : “Adesione oltre l’80%” : medici e veterinari del Sistema sanitario nazionale oggi incrociano le braccia per 24 ore. migliaia di interventi programmati negli ospedali salteranno a seguito della protesta indetta da tutte le principali sigle sindacali della categoria, come Fp Cgil medici e Anaao. Lo Sciopero è a sostegno della richiesta di maggiori fondi per la Sanità pubblica e del rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni. Secondo i sindacati la protesta è ...