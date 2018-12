Si può ancora essere ultras oggi?

ilfoglio

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Sembra quasi che tutto avvenga, in questi anni, all’insegna di una fatalità necessaria, di una regola confusamente avvertita come qualcosa di più grande da rispettare. Antonio Roversi, Calcio, tifo e violenza, 1992 1968, cinquant’anni fa. A Milano, in Curva Sud, sulla rampa 18, compare uno strisci