Serie C | Vicenza | esonerato Colella | al suo posto Serena

Serie C - Vicenza - esonerato Colella. Michele Serena è il nuovo allenatore : Giovanni Colella non è più l'allenatore del Vicenza. L'ufficialità è arrivata questa mattina con un comunicato del club che ha annunciato l'esonero del tecnico e del suo vice, Moreno Greco. Fatale per ...

Video/ Fano Vicenza - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 18iornata - : ora giunto il momento del Video di Fano Vicenza. Allo Stadio Raffaele Mancini le formazioni non si fanno male con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0.

Diretta Fano Vicenza/ Risultato finale 0-0 - streaming video e tv : Pareggio senza reti - Serie C - : Diretta Fano Vicenza streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e Risultato live della partita per la 18giornata di Serie C, girone B.

Serie C - Ternana-Vicenza 0-2 : Giacomelli e Zonta firmano il sorpasso. Sudtirol-Pordenone 1-1 : TERNI - Vittoria pesante per il Vicenza che, in terra umbra, regola 2-0 la Ternana . La partita viene sbloccata già al 18' del primo tempo. Passano in vantaggio gli ospiti grazie ad un magistrale ...

Vicenza : a Lonigo carabinieri denunciano autore Serie truffe ad anziani : Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Lonigo hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentata truffa in concorso, un 28enne residente a Pomigliano d’ Arco in provincia di Napoli. Le indagini dei

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : il Vicenza vince il derby ed è terzo nel girone B! : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B, che oggi propongono gran parte delle partite della 9^ giornata (28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Video/ Vicenza Triestina (5-4 dcr) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Vicenza Triestina (risultato finale 5-4 dopo i calci di rigore): highlights e gol della partita valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Video/ Fermana Vicenza (2-0) : highlights della partita (Serie C 8^ giornata) : Video Fermana Vicenza (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella ottava giornata del campionato della Serie C, nel girone B.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Video/ Vicenza Monza (3-0) : highlights e gol della partita (Serie C) : Video Vicenza Monza (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C girone B. Decisiva la doppietta di Giacomelli.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:54:00 GMT)