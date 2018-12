Serie B | Pescara-Venezia 1-0 | il capolavoro di Brugman rilancia Pillon

Serie B - Pescara-Venezia 1-0 : decide un gran gol di Brugman : CLASSIFICA Serie B Numeri e statistiche Classifica Serie B Serie B pescara Venezia Cronaca Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Pescara-Venezia 1-0 : ci pensa Brugmam : Al Pescara basta il destro da fuori di Brugman: 1-0 e Venezia battuto. I biancoazzurri, timidi nel primo tempo, si sono mostrati più intraprendenti nel secondo. Dopo primi 45' equilibrati, con diverse ...

Serie B - Verona-Pescara 3-1 : Danzi e Di Carmine in gol. Super Zaccagni : Al Bentegodi si è chiusa la 16ª giornata di Serie B con il match tra Verona e Pescara. In uno stadio ancora in protesta contro il presidente Setti, la squadra di Grosso trova la seconda vittoria ...

Serie B Verona-Pescara - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : VERONA - Gara ad alta quota tra Verona e Pescara che, al Bentegodi, cercano punti pesanti per la rincorsa alla promozione in Serie A. Gli scaligeri di Grosso vogliono proseguire dopo il successo di ...

Serie B - Palermo-Livorno a Marini. Per Verona-Pescara c'è Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie B . Si parte venerdì sera con l'anticipo Foggia - Cremonese , Rapuano,. Sabato alle 15 Ascoli - Cittadella , Ghersini,, ...

Serie B - Pescara-Carpi 2-0 : autorete di Mbaye e gol di Mancuso : Tiene duro il Carpi, ma non basta: il Pescara vince 2-0 l'anticipo della 15ª giornata di Serie B con un'autorete di Mbaye e un gol di Mancuso. All'Adriatico reggeva il pari, gli abruzzesi di Pillon ...

Serie B : il Pescara vince e aggancia la vetta : Nell'anticipo della 15esima giornata di Serie B il Pescara ritrova il sorriso battendo 2-0 il Carpi allo stadio Adriatico. Dopo un primo tempo senza reti, nella ripresa viene prima annullato un gol a ...

Serie B - il Pescara non sbaglia : il Carpi sempre più in difficoltà [FOTO] : 1/17 Fabio Urbini/LaPresse ...

