Serie A | squalifica per Koulibaly e Insigne Inter due gare a porte chiuse

Serie B : otto squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 24 DIC - Sono otto i giocatori squalificati , tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione agli incontri della 17/a giornata di campionato. ...

Giudice sportivo - gli squalificati in Serie A per la 18giornata : Sono sei i calciatori squalificati dal Giudice sportivo , tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Si è da poco conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Continua il dominio della Juventus mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, per il resto è corsa bellissima per la qualificazione in Champions League con tante squadre in corsa per lo stesso obiettivo. Nel frattempo sono stati comunicati gli ...