Serena Williams | ' Ho lavorato duramente per arrivare dove sono ora'

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Serena Williams esprime la sua ammirazione per Navratilova e King : Sono ancora due delle più grandi giocatrici della storia di questo sport, e hanno reso il tennis lo sport che conosciamo oggi . Mi hanno dato l'opportunità di essere qui oggi, di viaggiare e di avere ...

Australian Open - Wozniacki campionessa in carica - Serena Williams torna : Tutte le prime 102 giocatrici del mondo sono iscritte al main draw degli Australian Open, primo Slam stagionale in programma dal 14 al 26 gennaio prossimo. campionessa in carica Caroline Wozniacki , che nella passata edizione ha ...

Tennis - Serena Williams ed il servizio-bomba : la tennista distrugge un drone! [VIDEO] : Serena Williams ha distrutto un drone con un servizio potentissimo che ha colpito in pieno il piccolo “velivolo” Serena Williams è nota per la sua potenza che è quasi un unicum tra le donne del circuito WTA. L’americana si sta allenando in questi giorni per tornare ad altissimo livello nel 2019, l’anno del rilancio definitivo dopo il parto. Ebbene, sul web sta circolando un video di Serena Williams che si allena al ...

Tennis - classifica protetta per le giocatrici mamme? La spinta di Serena Williams e le novità della WTA : Presto dovrebbero arrivare importanti novità per le Tenniste mamme. La WTA sta infatti cercando di adeguare le proprie regole in merito alle giocatrici che rientrano dalla maternità, come sollecitato da Serena Williams che quest’anno ha raggiunto due finali Slam dopo aver partorito. Proprio l’ex numero 1 al mondo non era stata testa di serie al Roland Garros 2017 visto che era sprofondata al numero 450 del ranking a causa della lunga ...

Serena Williams è tra le 100 donne più influenti dell'anno : stato un anno denso di avvenimenti e di cambiamenti per l'universo femminile. I movimenti del Time's Up e del #Metoo, nati per denunciare violenze e abusi, hanno influito nel rivoluzionare la figura ...

Meghan Markle e la stoccata di Serena Williams : «Devi essere meno carina : sei incinta» : «Devi essere meno carina». Questo è il consiglio che Serena Williams ha voluto dare alla sua storica, cara amica Meghan Markle, ora duchessa di Sussex in dolce attesa...

Serena Williams : 'Le mie sconfitte fanno più notizia delle mie vittorie' : Penso che tante ragazze ci si possano dedicare e possano sentirsi appagate praticando qualunque sport, in particolare il tennis '. Serena è nel circuito dal 1995, e ha parlato della sua longevità. ' ...

Serena Williams : 'Il mio destino era giocare a tennis' : Perciò posso dire che la mia unica, vera passione aldilà del tennis sia fare qualcosa nel mondo della moda . Ho inseguito questo obiettivo e sto riuscendo a portarlo avanti mentre gioco a tennis '. ...

La denuncia sociale di Serena Williams : “negli USA 1 donna su 4 subisce violenze - é ora di dire basta” : Violenza domestica e finanziaria, negli USA 1 donna su 4 ne é vittima: l’appello di Serena Williams fa riflettere Serena Williams non é soltanto la miglior tennista della storia, ma é anche una vera e propria icona femminile, sportiva e sociale. La tennista americana ha spesso sfruttato la sua popolarità per farsi portavoce dei diritti delle donne e per parlare di diverse problematiche di genere nella società americana. In una ...

Serena Williams a Meghan Markle : "Smettila di essere così carina!" : "Le ho detto 'Meghan, smettila di essere così carina...sei quella incinta, dovresti avere degli ormoni, perché sei così dolce? Ma lei è sempre stata così". Serena Williams e la duchessa la moglie del principe Harry, sono amiche intime dal 2010, quando si sono incontrate al Super Bowl. La tennista ha raccontato il loro rapporto per la rivista People, spiegando che non è affatto cambiata nonostante il suo ...

Serena Williams : 'Si presentano a casa mia alle 5 per farmi i controlli' : L'ex numero 1 del mondo ha guadagnato qualcosa come $86 milioni in montepremi finora nella sua carriera. Il suo pensiero va alle donne che hanno lottato per arrivare ad una parità di prize money con ...