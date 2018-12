Sea-Watch | Bloccati in mare nell' indifferenza Ue

L'ong Sea Watch torna all'attacco : "Berlino colpevole come Italia" : Da qui sono iniziati gli attacchi ai Paesi europei e alla politica giallo verde. E visto che nessun governo ha ceduto a Sea Watch, la ong tedesca ha chiesto alla propria base di intervenire. Lo ha ...

Migranti - ancora senza meta la Sea Watch 3 : L'imbarcazione umanitaria tedesca in navigazione da cinque giorni nel Mediterraneo con 33 naufraghi a bordo, in attesa di autorizzazione all'attracco -

Migranti - Natale in mare aperto dei 32 salvati da Sea Watch e ancora senza un porto : “Chiediamo all’Italia un altro sforzo” : “Abbiamo passato il Natale in mare aperto con 32 persone di 17 nazionalità, età e religioni diverse: hanno pregato tutti il loro Dio senza nessun problema. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è solo un porto sicuro: sappiamo bene che l’Italia ha già fatto tanto, più di altri, per mettere al sicuro migliaia di persone. Per questo chiediamo un altro sforzo. Queste persone hanno bisogno di aiuto”. È il messaggio lanciato in queste ...

Migranti - nave Sea Watch chiede un 'porto sicuro'. Salvini : 'Ora tocca agli altri' : A bordo dell'imbarcazione dell'Ong 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale -

La Sea Watch con 30 migranti a bordo lancia l'appello : 'Abbiamo bisogno di un porto'. Salvini : 'Adesso tocca agli altri' : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' . È l' appello lanciato su twitter dalla ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità ...

Sea Watch CON 33 MIGRANTI CERCA PORTO SICURO/ Salvini - 'Italia ha aperto cuore e portafogli : tocca ad altri' : Sea WATCH con 33 MIGRANTI CERCA PORTO SICURO: Salvini, 'l'Italia ha aperto cuore e portafogli: tocca ad altri'. Stallo nel Mediterraneo.

Migranti : Sea Watch a sud di Lampedusa - 'Abbiamo bisogno di un porto' : "Abbiamo bisogno di un porto sicuro". Lo scrive su twitter la ong Sea Watch, la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso ...

Migranti - Sea Watch a sud di Lampedusa : "Ci serve un porto sicuro" - : L'imbarcazione della ong viaggia con a bordo 33 Migranti. Malta e l'Italia non hanno dato l'autorizzazione a sbarcare. Natale in mare anche per l'equipaggio di Open Arms, diretto verso le coste ...

Sea Watch - a bordo 33 immigrati : "Fateci sbarcare". Matteo Salvini : "Ora tocca agli altri" : Ci sono altri immigrati al largo di Lampedusa ma Matteo Salvini non aprirà i porti: "L'Italia ha aperto il cuore e anche il portafoglio abbondantemente. Ora tocca agli altri" spiega il ministro dell'Interno commentando la richiesta di aiuto dell'Ong Sea watch A bordo della nave ci sono 33 migranti d

Migranti - Sea Watch : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' : Abbiamo bisogno di un porto sicuro ". Lo scrive su Twitter la Ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato nel ...

Sea Watch ancora alla ricerca di un porto sicuro : Mentre la nave Open Arms viaggia verso la Spagna, che ha accettato di sbarcare i 300 migranti salvati davanti alle coste della Libia, è ancora incerto il destino dell'altra nave umanitaria con 33 ...

Immigrazione - un'altra ong - la Sea Watch - respinta da Salvini : 'Porti italiani chiusi' : Le ong cariche di migranti tornano a far rotta verso l'Europa. Ieri la Sea Watch , ong battente bandiera olandese, ha chiesto all'Italia e agli altri Paesi dell'Unione Europea di fornire loro un porto ...

Porti chiusi per Open Arms e Sea Watch. Salvini : “Meno morti in mare grazie a me” : Preoccupano le condizioni meteo in mare, si prevede un peggioramento. La nave di Open Arms con 300 persone a bordo sta ancora navigando verso la Spagna, mentre quella di Sea Watch, che trasporta 33 persone, sta ancora aspettando un porto in cui sbarcare. Salvini: "Io sono orgoglioso di aver fatto diminuire il numero dei morti in mare".Continua a leggere

Porti italiani chiusi anche per i 33 migranti soccorsi dalla Sea Watch : Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Salvini dopo il no alla Open Arms, ora in viaggio verso la Spagna, dove arriverà solo dopo Natale -