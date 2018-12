Scontri vicino a San Siro | morto l’interista Daniele Belardinelli | 35 anni di Varese

Lazio-Eintracht - Scontri vicino all'Olimpico : fermati 5 tedeschi : Massima allerta a Roma in vista di Lazio-Eintracht Francoforte: come in Germania due mesi fa, tensione tra tifosi tedeschi (ne sono attesi novemila all'Olimpico) ed italiani alla vigilia del match di ritorno di Europa League. Cinque tedeschi sono stati fermati dopo lanci di bombe carta e tafferugli in piazzale Flaminio, altri sono stati bloccati bloccati sul Ponte della Musica mentre provavano a raggiungere il ponte Duca d'Aosta.