Scontri prima di Inter-Napoli | morto tifoso nerazzurro investito da un van 

Morto il tifoso interista investito prima di Inter-Napoli | Negli Scontri 4 accoltellati : Tragedia nei pressi di San Siro prima di Inter-Napoli : è Morto , per la gravi ferite riportate, il tifoso interista investito da un van di supporter napoletani. Inutile il ricovero all'Ospedale San Carlo e l'intervento chirurgico d'urgenza per il 35enne

Inter-Napoli - morto tifoso nerazzurro : investito negli Scontri prima della gara : Un tifoso interista di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo di tifosi napoletani mercoledì sera, prima della gara Inter-Napoli a San Siro. A darne notizia è La Repubblica, spiegando che circa un’ora prima dell’inizio della partita, intorno alle 19.30, un gruppo di tifosi nerazzurri ha aggredito i rivali partenopei. Durante gli scontri quattro napoletani sono stati accoltellati. La rissa è avvenuta in via ...

Lazio-Eintracht : Scontri prima della partita - poi invasioni e bengala in campo. FOTO di una giornata di tensione : prima della partita i petardi e gli scontri con le forze dell'ordine. Nel corso del match di Europa League, poi vinto contro la Lazio, tentativi di invasione , subito placati, e bengala lanciati in ...

