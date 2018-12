Scontri prima di Inter-Napoli | arrestato anche il terzo ultras nerazzurro

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L'ANSA ha reso noto che è stato rintracciato eildell', accusato di aver partecipato agliin via Novara a Milanodiper lui come per i due arrestati in precedenza l'accusa è di rissa aggravata e di lesioni.