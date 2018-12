Scontri pre-partita | morto il tifoso dell’Inter investito da un van 

Inter-Napoli : morto tifoso investito negli Scontri prepartita : Si tratta di un sostenitore interista di 35 anni. negli stessi scontri quattro napoletani sono stati accoltellati - E' morto il tifoso dell'Inter investito da un van prima della partita Inter-Napoli ...

Gilet gialli a sorpresa in corteo a Montmartre : fermato il portavoce Drouet | Scontri in centro a Parigi : Bloccato il traforo del Monte Bianco. La polizia presidiava Versailles ma la protesta si è "spostata"

Incidente a un blocco dei gilet gialli : un morto - è la decima vittima - Scontri a Parigi - raid a sorpresa a Montmartre : Il procuratore di Perpignan, Jean-Jacques Fagni, ha confermato la morte dell'automobilista, che ha tamponato un camion fermo a un blocco stradale all'ingresso dell'autostrada. "Il conducente del tir - ...

Scontri Torino-Juventus : tensione pre-derby fuori dallo stadio Olimpico : Torino-Juventus, la polizia è stata costretta ad intervenire per evitare Scontri tra le due fazioni in vista del derby di questa sera Torino-Juventus, qualche piccolo focolaio di Scontri è stato ravvisato fuori dallo stadio Olimpico a pochi minuti dal derby della Mole. I tifosi bianconeri in corteo si sono recati nei pressi dell’impianto, cercando ad un certo punto di venire a contatto con i ‘colleghi’ del Torino. La ...

A Parigi Scontri tra polizia e gilet gialli sugli Champs Elysees e presso Torre Eiffel - : sugli Champs Elysees sono iniziati gli scontri tra i partecipanti alla manifestazione di protesta dei "gilet gialli" e la polizia, segnala il corrispondente di Sputnik. Più di un migliaio di persone ...

Europa League – Scontri e disordini a Roma : l’Osservatorio nazionale aveva previsto tutto : Scontri annunciato prima di Eintracht-Lazio, incidenti già a Francoforte: alla base la rivalità politica tra le tifoserie Gli Scontri e i disordini di oggi a Roma provocati dai tifosi dell’Eintracht Francoforte a poche ore dal match d’Europa League contro la Lazio non sono un fulmine a ciel sereno. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive infatti considerava la partita, che pur non ha alcun significato a ...

Europa League - Scontri a Roma – Tifosi dell’Eintracht a terra - l’umanità dei passanti è sorprendente : “fateli alzare” : Tifosi dell’Eintracht Francoforte fatti stendere a terra dalle autorità: passante chiede di farli alzare Sono stati tenuti a terra diversi minuti, come si vede nel video pubblicato su www.adnkronos.com, i cinque supporter dell’Eintracht Frankfurt fermati questo pomeriggio in piazza Gentile da Fabbriano a Roma, tanto che a un certo punto un passante ha chiesto perché non li facessero rialzare, visto che alcuni di loro ...

Lazio Eintracht - allarme tifosi : Scontri in serata - 9mila i tedeschi presenti a Roma : tutto già deciso nel gruppo H di Europa League, girone che ha riservato la leadership all' Eintracht Francoforte , 15 punti, davanti alla Lazio , 9, sulla strada dei sedicesimi di finale. Ultimo ...

GILET GIALLI - Scontri A PARIGI : MANIFESTANTI VOGLIONO 'PRESA' ELISEO/ Video - proiettili di gomma su corteo - IlSussidiario.net : GILET GIALLI, SCONTRI a PARIGI: MANIFESTANTI VOGLIONO 'PRESA' dell'ELISEO. Video, i poliziotti lanciano lacrimogeni e sparano proiettili di gomma.

Francia - dopo i gilet gialli - gli studenti : Scontri a Marsiglia e a Nizza. Parigi si prepara al sabato nero : Francia sull'orlo di una vera insurrezione. Non è bastata la retromarcia di Macron e del governo Philippe sull'aumento dei carburanti: l'onda di protesta non accenna a fermarsi a dimostrazione che c'è ...

Pokémon GO : presto verranno inseriti gli Scontri tra giocatori : Quando Pokémon GO è stato annunciato nel 2015, doveva essere pubblicato con le colonne portanti che tutti i giochi Pokémon hanno, ovvero la possibilità di catturare, scambiare e far combattere i propri Pokémon con quelli di altri allenatori.Come riporta Gamingbolt, ad oggi solo la possibilità di scambiare è disponibile del gioco ed i fan attendono con ansia l'arrivo degli scontri tra allenatori, a tal proposito sembrano esserci buone notizie. ...

I gilet gialli sbarcano a Bruxelles : Scontri con la polizia contro l’aumento dei prezzi : Dopo le manifestazioni francesi i gilet gialli si fanno vedere anche in Belgio: poche centinaia di persone hanno messo a ferro e fuoco il quartiere di Bruxelles in cui sorge il palazzo del governo.Continua a leggere

Gli studenti presentano lo Scontrino al governo. "Servono 20 miliardi per le scuole" : "Quando scendiamo in piazza per protestare chiediamo che le scuole non ci cadano in testa, che non si allaghino per una settimana di maltempo e il Ministro dell'Istruzione ha osato dire che chiedevamo la luna, ci sembrano parole scandalose". Giammarco Manfreda ha una felpa rossa con il cappuccio e il megafono in mano. Protesta con altri studenti davanti Montecitorio in un Flash Mob organizzato da UDU - Unione degli universitari, e la rete degli ...