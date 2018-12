Scontri Inter-Napoli | morto tifoso nerazzurro Ultime notizie | 35enne investito da un van

Morto il tifoso interista investito prima di Inter-Napoli | Negli Scontri 4 accoltellati : Tragedia nei pressi di San Siro prima di Inter-Napoli : è Morto , per la gravi ferite riportate, il tifoso interista investito da un van di supporter napoletani. Inutile il ricovero all'Ospedale San Carlo e l'intervento chirurgico d'urgenza per il 35enne

Inter-Napoli - morto tifoso nerazzurro : investito negli Scontri prima della gara : Un tifoso interista di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo di tifosi napoletani mercoledì sera, prima della gara Inter-Napoli a San Siro. A darne notizia è La Repubblica, spiegando che circa un’ora prima dell’inizio della partita, intorno alle 19.30, un gruppo di tifosi nerazzurri ha aggredito i rivali partenopei. Durante gli scontri quattro napoletani sono stati accoltellati. La rissa è avvenuta in via ...

