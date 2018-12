Scontri Inter-Napoli | morto il tifoso nerazzurro rimasto ferito

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 dicembre 2018) E’ilista investito ieri da un Van di tifosi napoletani a Milano prima della partita. L’uomo, 35 anni, è deceduto questa notte in sala operatoria all’ospedale San Carlo. La notizia è stata confermata dalla Questura. Il trentacinquenne supporterista era stato investito nel corso deglinei pressi dello stadio che hanno coinvolto circa una sessantina di persone e 4 tifosi napoletani rimasti accoltellati.Il van su cui viaggiavano supporter delsarebbe stato bloccato da ultras nerazzurri armati, secondo quanto ri, di mazze e catene. Questo avrebbe provocato la reazione dei suoi occupanti che sono scesi dal veicolo per affrontare gliisti. Ilsarebbe stato investito quando il mezzo stava ripartendo per allontanarsi dalla zona degli incidenti. (Continua dopo la foto)L’uomo era ...