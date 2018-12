Scontri Inter-Napoli | morto il 35enne tifoso nerazzurro investito

Inter-Napoli - morto tifoso nerazzurro : investito negli Scontri prima della gara : Un tifoso interista di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo di tifosi napoletani mercoledì sera, prima della gara Inter-Napoli a San Siro. A darne notizia è La Repubblica, spiegando che circa un’ora prima dell’inizio della partita, intorno alle 19.30, un gruppo di tifosi nerazzurri ha aggredito i rivali partenopei. Durante gli scontri quattro napoletani sono stati accoltellati. La rissa è avvenuta in via ...

Inter-Napoli - Scontri tra i tifosi e cori razzisti. Beppe Sala : «Quei 'buu' a Koulibaly sono stati una vergogna. chiedo scusa a nome di ... : «Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che ...

Inter-Napoli - Scontri tra tifosi - quattro accoltellati e una persona investita : è grave : quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, dove si è giocata la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più serio è un uomo di 43...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|Classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Inter-Napoli : Scontri tra tifosi - un interista grave e un napoletano accoltellato : Notizie da Milano Gli inviati di Sky al termine di Inter-Napoli raccontano di alcuni scontri all’esterno di San Siro. Ci sarebbero due tifosi feriti, uno del Napoli accoltellato all’addome e uno dell’Inter investito da un veicolo. Il primo non sarebbe grave, il secondo sarebbe invece in condizioni «serie». L'articolo Inter-Napoli: scontri tra tifosi, un interista grave e un napoletano accoltellato sembra essere il primo su ...

