Scontri Inter-Napoli | il questore | Curva chiusa e stop a trasferte

Calcio - morto il tifoso interista investito da un van durante gli Scontri prima del match col Napoli : Purtroppo è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra la Beneamata ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0. Lo scrive Repubblica.it, che parla anche della dinamica degli incidenti tra le opposte tifoserie: si sarebbe trattato di una vera e propria imboscata dei tifosi nerazzurri ai danni dei partenopei. Gli scontri che ne sono seguiti hanno portato all’accoltellamento di quattro napoletani, medicati e dimessi ...

Inter-Napoli - morto un tifoso durante gli Scontri fuori lo stadio (VIDEO) : Ieri sera c'è stato il posticipo di seria A Inter-Napoli. fuori dallo stadio intorno alle ore 19:30 ci sono stati violenti scontri tra i tifosi di opposte tifoserie, interisti e napoletani. Un tifoso 35enne dell'Inter è stato investito da un furgone guidato da alcuni tifosi napoletani, l'uomo ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano è deceduto nella notte. Inter-Napoli, cinque tifosi accoltellati e uno deceduto Secondo le prime ricostruzioni ...

Scontri Inter-Napoli - l’annuncio del Questore di Milano : in arrivo provvedimenti durissimi : Shock nelle ultime ore, un tifosi dell’Inter è morto in seguito agli Scontri in occasione della gara di campionato contro il Napoli. In arrivo provvedimenti durissimi, ecco le importanti dichiarazioni da parte del Questore di Milano Marcello Cardona: “Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Situazione tragica e inaccettabile. Chiederò la chiusura della curva dell’Inter fino al 31 marzo e il ...

Calcio e violenza - morto interista investito dopo Scontri con i tifosi del Napoli : Non Calcio, ma razzismo dentro lo stadio e violenza appena fuori. È un bilancio di sangue quello non calcistico della partita clou della giornata di Serie A che si giocava il giorno di Santo Stefano. All’interno di San Siro i cori razzisti nei confronti del difensore partenopeo Koulibaly. Fuori dallo stadio gli scontri che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter e al ferimento di quattro persone. Il 35enne che ha perso la vita è stato ...