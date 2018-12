Sconcerti | «L’errore freudiano di Koulibaly»

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L’editoriale sul Corsera Il day after di Inter-Napoli racconta ovviamente del caso-, che ha agitato la notte di San Siro. Le parole di Mario, nel suo consueto editoriale sul Corriere della Sera: «La Juve guadagna punti anche quando non vince.grande stavolta lo compiequando applaude l’arbitro che lo ammonisce. È quasi un errorereagisce perché colpito nell’onore di essere stato superato da Politano in velocità, sul piano fisico, cioè il suo campo. E magari anche perché innervosito dai cori razzisti. In dieci, senza il suo uomo migliore e il suo ultimo confine, il Napoli finisce per perdere una partita buona e accademica, tra avversari bravi, mai irresistibili».L'articolo: «L’erroredi» ilNapolista.