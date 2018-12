Sci di fondo | Tour de Ski 2019 | i favoriti Cologna per il pokerissimo | Sundby a caccia

Sci nordico - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv delle gare di Sci di fondo - salto e combinata nordica : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda le gare di fondo, ci sarà anche RaiSport+HD a rasmettere in tv con RaiPlay che provvederà alla diretta ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : tutti i convocati e l’elenco dei partecipanti - Nazione per Nazione. Lo squadrone norvegese fa paura (in aggiornamento) : Mancano ormai meno di 72 ore alla nuova edizione del Tour de Ski: si avvicina a grandi passi la breve gara a tappe tradizionalmente inserita nel calendario di Coppa del Mondo di sci di fondo a ridosso del nuovo anno solare. Italia protagonista già come Paese organizzatore: quattro delle sette tappe si disputeranno nel Bel Paese. Il via il 29 dicembre da Dobbiaco, scalata finale del Cermis in Val di Fiemme nel giorno dell’Epifania. IL ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani per il decollo definitivo. Mass start e pursuit per sfidare i grandi : Si avvicina il debutto del Tour de Ski con la sprint a tecnica libera del 29 dicembre a Dobbiaco. Tra coloro che vorranno recitare un ruolo da protagonista c’è Francesco De Fabiani, in cerca dell’esplosione definitiva ai livelli più alti dopo anni vissuti in una specie di apprendistato, anche se una vittoria in Coppa del Mondo è arrivata, nel 2015, a Lahti. Il rapporto tra De Fabiani e il Tour de Ski non è pessimo, anzi: in carriera ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Chi disputerà la gara a tappe di inizio anno? Tutti i convocati delle Nazionali maggiori : Scatterà sabato 29 dicembre da Dobbiaco il Tour de Ski 2018-2019. Un avvio anomalo, visto che era ormai tradizione la prima tappa in Svizzera per il dibattuto circuito a tappe che non sempre incontra i favori dei grandi protagonisti di Coppa del Mondo. Quest’anno i nomi di spicco non mancano, anche se, in campo femminile, ad esempio, sarà assente la grande dominatrice del primo spicchio di stagione, Therese Johaug, che si prenderà un ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Gli azzurri possono fare bene su più fronti : Sono stati diramati i convocati dell’Italia per il Tour de Ski: sono quattordici gli azzurri della Squadra A che saranno al via da Dobbiaco, ai quali si aggiungeranno anche sei giovani del Gruppo Nazionale, con ben tre esordienti assoluti in Coppa del Mondo di sci di fondo. Andiamo a scoprire le ambizioni di tutti gli italiani in gara. I convocati DELL’ITALIA PER IL Tour DE SKI AI raggi X UOMINI Francesco De Fabiani: ...

Sci di fondo – Il 29 dicembre a Dobbiaco al via il Tour de Ski : i convocati : I convocati per il Tour de Ski. Selle: “Abbiamo obiettivi molteplici”. Si parte da Dobbiaco il 29 dicembre, chiusura in Fiemme il 6 gennaio Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato la quadra italiana che prenderà parte al Tour de Ski, si tratta di sette uomini e altrettante donne. Ecco i loro nomi: De Fabiani Francesco, Gardener Stefano, Nizzo Enrico, Noeckler Dietmar, Pellegrino Federico, Rastelli Maicol e ...

Sci di fondo - i precedenti dell’Italia al Tour de Ski. Pellegrino a podio da sei anni nelle sprint - le donne aspettano dal 2011 : La storia dell’Italia al Tour de Ski qualche soddisfazione l’ha regalata, ma senza mai arrivare al successo complessivo. Dalla stagione 2006-2007, quella in cui si è inaugurato questo particolare evento in forma di corsa a tappe, sono state soprattutto le donne a fare le cose migliori, finché sono state competitive Arianna Follis e Marianna Longa, mentre l’unico uomo a regalare risultati importanti in termini di classifica ...

