Sci alpino | Coppa del Mondo Bormio 2018 | Peter Fill | fermato dal mal di schiena | rinuncia

Sci alpino - Peter Fill salta il week-end di CdM a Bormio : infortunio alla schiena per l’azzurro : L’azzurro costretto a rinunciare alle gare di Bormio a causa di un forte mal di schiena Peter Fill rinuncia a partecipare alle gare della Coppa del Mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio in programma venerdì e sabato, a causa di un forte mal di schiena. AFP/LaPresse “alla vigilia di Natale – spiega il discesista azzurro – allenandomi in slalom a Selva di Val Gardena mi sono procurato uno stiramento alla schiena sul lato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : Federica Brignone vuole chiudere l’anno con il pettorale rosso : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, per la precisione a Semmering, per le ultime gare del 2018. Sarà una due giorni dedicata alle discipline tecniche e soprattutto il gigante di domani interessa particolarmente i colori azzurri. Infatti Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza ancora una volta con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e l’obiettivo è quello di mantenerlo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : Federica Brignone vuole chiudere l’anno con il pettorale rosso : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, per la precisione a Semmering, per le ultime gare del 2018. Sarà una due giorni dedicata alle discipline tecniche e soprattutto il gigante di domani interessa particolarmente i colori azzurri. Infatti Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza ancora una volta con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e l’obiettivo è quello di mantenerlo ...

Sci alpino - arrivano le grandi classiche! Bormio - Wengen e Kitzbuehel - Innerhofer e Paris pronti a colpire. Buzzi per emergere : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino è tornata in Italia per chiudere il 2018. A Bormio sarà protagonista la velocità con una due giorni che vedrà in programma una discesa libera ed un supergigante. Sarà proprio la Stelvio ad aprire quella fase del calendario che più fa emozionare tutti gli appassionati del mondo del Circo Bianco. Infatti Bormio sarà la prima grande classica che gli uomini-jet andranno ad affrontare, per poi vivere a ...

Sci alpino - si ricomincia con Bormio e Semmering! Orari e programma delle gare - come vederle in tv : Venerdì 28 dicembre si tornerà tutti sulla neve dopo la piccola pausa per le festività natalizie, riparte la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e si preannuncia grande spettacolo in occasione delle gare in programma. Show assoluto con la mitica discesa maschile di Bormio, una delle grandi classiche del calendario internazionale: sulla celeberissima pista dell’amena località valtellinese si sfideranno i più grandi campioni della ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Mancano appena 39 giorni e sarà tempo dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia. La località scandinava ospiterà (dal 4 al 17 febbraio 2019) per la terza volta la competizione iridata e rappresenterà il massimo appuntamento stagionale per il Circo Bianco. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il calendario completo delle due settimane di gare (con il consueto inizio dedicato alle discipline veloci) e come si potranno seguire in tv e ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Scivola lungo il sentiero - escursionista francese recuperato col l'elicottero dal soccorso alpino Cronaca del Nord Ovest : Le squadre del soccorso alpino e Speleologico Piemontese hanno risolto un intervento nella tarda mattinata in alta Val Soana, nel Torinese. Un escursionista di nazionalità francese si è procurato ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Christof Innerhofer : “La pista è dura - è stata una guerra”. Paris : “Neve bella ghiacciata” : Ottima giornata per l’Italia a Bormio dove si è disputata la prima prova cronometrata della Discesa libera di Coppa del Mondo che andrà in scena tra due giorni nella località valtellinese. Gli azzurri sono tornati subito sulla neve dopo la brevissima sosta per le festività natalizie e Christof Innerhofer ha dettato legge stampando il miglior tempo (1:57.48). L’altoatesino è sembrato estremamente raggiante nelle dichiarazioni ...

Sci alpino - Innerhofer super nella prima prova di discesa sulla Stelvio : le parole degli azzurri da Bormio : Le parole degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile di Coppa del Mondo sulla pista Stelvio a Bormio La prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio sulla pista Stelvio ha ...

Sci alpino – Innerhofer super nella prima prova di discesa sulla Stelvio : le parole degli azzurri da Bormio : Le parole degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile di Coppa del Mondo sulla pista Stelvio a Bormio La prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio sulla pista Stelvio ha detto che quella di venerdì sarà una gara affascinante. Ecco le dichiarazioni di alcuni protagonisti. CHRISTOF Innerhofer “Sono contento, ma devo essere sincero: ho saltato una porta. Però questa discesa mi ha soddisfatto, al di là del tempo ...

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di testare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di provare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...