Sci Alpino | Christof Innerhofer | “Sono contento | ho disputato un’altra bella prova”;

Sci Alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : una discesa libera senza un vero favorito - chi sarà il padrone della Stelvio? : Dopo il break dovuto alle festività natalizie, torna la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, con l’ultimo appuntamento prima di Capodanno, ovvero la due-giorno di Bormio. Sulle neve della Valtellina, infatti, andranno in scena una discesa libera (domani alle ore 11.30) ed un supergigante (venerdì alle 11.45), con gli uomini-jet pronti a darsi battaglia sulla Stelvio, una pista con punti tecnici e selettivi e altri nei quali si toccano ...

Sci Alpino - Seconda prova discesa Bormio 2018 : Vincent Kriechmayr il migliore - Paris 8° - Innerhofer velocissimo non conclude : E’ dell’austriaco Vincent Kriechmayr il miglior tempo della Seconda prova della discesa libera di Bormio di sci alpino maschile, funzionale alla gara di domani e valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Sulla mitica Stelvio gli uomini-jet si sono esibiti, trovando le misure al difficile tracciato italiano e studiando alcune soluzioni o accortezze utili a quel che accadrà tra circa 24 ore. Ebbene, Kriechmayr ha fermato i cronometri ...

Sci Alpino - Gigante Semmering 2018 : Mikaela Shiffrin vuole chiudere l’anno in bellezza - Brignone e le altre non ci stanno : Smaltiti pranzi e cenoni natalizi, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 torna in scena, in vista della due-giorni di Semmering (che si alterna anno per anno con Lienz), che andrà a chiudere il 2018 del Circo Bianco al femminile. Sulle nevi austriache, infatti, sono in programma un Gigante ed uno slalom che, almeno sulla carta, potrebbero regalare altri punti pesanti per Mikaela Shiffrin (che concluse una splendida doppietta due anni fa) per ...

Sci Alpino - iniziato il raduno a San Vigilio di Marebbe per gli slalomisti azzurri : raduno a San Vigilio di Marebbe per gli slalomisti di Coppa del mondo: resteranno fino a sabato 29 Riparte da San Vigilio di Marebbe la preparazione degli slalomisti della Nazionale. Dopo la pausa concessa agli atleti in occasione delle festività natalizie, il direttore sportivo Massimo Rinaldi ne ha convocati cinque nella località altoatesina: si tratta di Stefano Gross, Fabian Bacher, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. ...

Sci Alpino - sei i gigantisi di Coppa del Mondo al lavoro sul Tonale in vista della gara di Adelboden : La squadra maschile di gigante si allena sul Tonale, quattro giorni di lavoro in vista di Adelboden Saranno in sei i gigantisti della squadra maschile di Coppa del Mondo a riprendere la preparazione a Ponte di Legno, sul Tonale, dopo la pausa natalizia. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato gli atleti per il periodo che va da mercoledì 27 a domenica 30 dicembre: si tratta di Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Giulio Bosca, ...

Sci Alpino - nove le azzurre in gara nel gigante di Semmering : le condizioni della pista però preoccupano : Niente sciata in pista a Semmering, neve molle e tanto sale per il gigante femminile di venerdì 28 dicembre Vigilia di ambientamento per le nove azzurre impegnate venerdì 28 dicembre nel quarto gigante stagionale di Coppa del mondo femminile dopo Soelden, Killington e Courchevel. Cinque giri sulla pista di riscaldamento a fianco del tracciato di gara che presentava caratteristiche simili a quelle che troveranno in gara (prima manche ore ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : Peter Fill - fermato dal mal di schiena - rinuncia a discesa e superG : Brutta tegola per la squadra azzurra che si appresta a disputare discesa libera e superGigante validi per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino in quel di Bormio: Peter Fill, che nella seconda prova cronometrata odierna sarebbe sceso in pista con il pettorale numero dieci è stato costretto a dare forfait a causa del mal di schiena e non sarà al cancelletto di partenza nei prossimi giorni. Al sito della FISI Peter Fill ha raccontato i motivi ...

Sci Alpino - Peter Fill salta il week-end di CdM a Bormio : infortunio alla schiena per l’azzurro : L’azzurro costretto a rinunciare alle gare di Bormio a causa di un forte mal di schiena Peter Fill rinuncia a partecipare alle gare della Coppa del Mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio in programma venerdì e sabato, a causa di un forte mal di schiena. AFP/LaPresse “alla vigilia di Natale – spiega il discesista azzurro – allenandomi in slalom a Selva di Val Gardena mi sono procurato uno stiramento alla schiena sul lato ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : Federica Brignone vuole chiudere l’anno con il pettorale rosso : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, per la precisione a Semmering, per le ultime gare del 2018. Sarà una due giorni dedicata alle discipline tecniche e soprattutto il gigante di domani interessa particolarmente i colori azzurri. Infatti Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza ancora una volta con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e l’obiettivo è quello di mantenerlo ...

Sci Alpino - arrivano le grandi classiche! Bormio - Wengen e Kitzbuehel - Innerhofer e Paris pronti a colpire. Buzzi per emergere : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino è tornata in Italia per chiudere il 2018. A Bormio sarà protagonista la velocità con una due giorni che vedrà in programma una discesa libera ed un supergigante. Sarà proprio la Stelvio ad aprire quella fase del calendario che più fa emozionare tutti gli appassionati del mondo del Circo Bianco. Infatti Bormio sarà la prima grande classica che gli uomini-jet andranno ad affrontare, per poi vivere a ...

Sci Alpino - si ricomincia con Bormio e Semmering! Orari e programma delle gare - come vederle in tv : Venerdì 28 dicembre si tornerà tutti sulla neve dopo la piccola pausa per le festività natalizie, riparte la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e si preannuncia grande spettacolo in occasione delle gare in programma. Show assoluto con la mitica discesa maschile di Bormio, una delle grandi classiche del calendario internazionale: sulla celeberissima pista dell’amena località valtellinese si sfideranno i più grandi campioni della ...

Sci Alpino - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Mancano appena 39 giorni e sarà tempo dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia. La località scandinava ospiterà (dal 4 al 17 febbraio 2019) per la terza volta la competizione iridata e rappresenterà il massimo appuntamento stagionale per il Circo Bianco. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il calendario completo delle due settimane di gare (con il consueto inizio dedicato alle discipline veloci) e come si potranno seguire in tv e ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...