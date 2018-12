Sbirciavano pin | rubavano bancomat e svuotavano il conto | coppia arrestata

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Raggiravano gli anziani ei loro conti correnti, passando da un albergo all’altro per non farsi rintracciare. Migliaia di chilometri macinati su auto di grossa cilindrata, sempre prese a noleggio. Abiti distinti e modi raffinati. Lei 38 anni, lui 39, entrambi di origine francese. Unainsospettabile di professionisti della truffa, arrestati alla fine di una lunga indagine dalla polizia di Genova. I due, lei 38enne, lui 39enne, vestivano con abiti distinti e avevano un comportamento garbato e raffinati, poi riuscivano a copiare il pin della vittima e a rubare il. Almeno quattro i colpi attribuiti a Genova, ma le indagini ancora in corso ne stanno accertando molti di più in tutto il Nord Italia.I due colpivano agli sportelli. Facendo finta di attendere il proprio turno o di aver appena finito un prelievo, stazionavano nei paraggi in attesa della ...