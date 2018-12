Sazi del cinepanettone? Al cinema arrivano i “moschettieri del re”

La retromarcia del governo sulla tasSazione per gli enti no profit. Di Maio : “La norma cambierà” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit «va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, che spiega che la norma non può essere cambiata subito in manovra ...

Angela Finocchiaro : "In Italia manca il senso dell'umorismo - le nostre fisSazioni sono chiusure" : Poco più di un mese fa, in uno sketch della "Tv delle Ragazze" tornata su Rai Tre, l'attrice comica Angela Finocchiaro si presentava ad un gruppo di bambine come la "Fatina dei giardini in mezzo al traffico" dicendo loro che "gli uomini sono tutti dei pezzi di me**a". Ad una di loro che gli chiedeva se nella categoria fosse compreso anche il suo papà, dava una risposta affermativa, sottolineando che sì, lo era soprattutto ...

Serie C - la preciSazione del Presidente Ghirelli sul Matera : “Non c’è nessuna guerra in atto tra la Lega Pro e il Matera. L’incontro tra me e Lamberti ? Dopo il 2 di gennaio, appena rientrerò. In ogni caso, avevo scambiato dei messaggi con L’Avv. Napoletano e ci eravamo detti di incontrarci e, quindi, se ci fosse stato un sistema di comunicazione interno non avrebbe avuto senso richiedere un incontro già determinato. Nel merito, bisognerà aspettare il dispositivo della Corte Federale di ...

Facebook : preciSazioni contro il NYT - causa legale negli USA - dossier del Congresso - inchiesta tedesca : ... , il quale sostiene che Facebook abbia fallito nel proteggere i dati degli utenti , essendone consapevole da almeno un paio d'anni, permettendo ad una società di consulenza politica di poterli usare ...

Rugby – Guinness Pro 14 : le senSazioni di Fabiani in vista del derby tra Zebre e Benetton : Guinness Pro 14, Fabiani e le Zebre puntano Treviso: e parole del tallonatore in vista del derby L’ennesimo derby tra Zebre e Benetton – il primo della stagione 2018/19, in diretta su DAZN domenica 23 dicembre alle 15 dallo Stadio Lanfranchi di Parma – il traguardo delle 100 presenze in maglia bianconera e la maglia Azzurra. Questi i temi trattati con Oliviero Fabiani, tallonatore delle Zebre e ItalRugby, su fedeRugby.it “Siamo molto ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - gigantiste a Courchevel per il terzo appuntamento : le senSazioni delle azzurre : gigantiste a Courchevel per il terzo appuntamento di Cdm. Le sensazioni delle azzurre alla vigilia della sfida Giornata di sciata in pista per le nove gigantiste impegnate venerdì 21 dicembre allo “Stade Emile-Allais” di Courchevel, terzo impegno stagionale di Coppa del Mondo dopo quelli di Soelden e Killington. La prima manche è prevista alle ore 10.30, la seconda alle 13.30 con diretta tv su Raisport ed Eurosport, mentre ...

Serie C - caos fideiussioni : l’importante preciSazione dell’avvocato Di Cintio : Situazione sempre più delicata nel campionato di Serie C, nella giornata di ieri sono stati accolti i ricorsi di Rimini, Viterbese, unitamente a quello della FIGC, con la costituzione della Lega Pro e l’intervento adesivo di Pisa, Imolese e Vis Pesaro contro il CU del Tribunale Federale Nazionale che aveva eliminato la sanzione di 8 punti e 350mila di ammenda per il ritardo nella sostituzione della fideiussione Finworld, le squadre ...

Manovra - la tasSazione delle imprese va contro la crescita : La generalità delle imprese, ma in particolare le grandi, Srl o SPA,, subiranno aggravi dal venire meno dell'ACE; l'iper-ammortamento e gli incentivi per l'economia 4.0 saranno prorogati ma ...

Modica. Secondo appuntamento del ciclo di converSazioni etiche per una formazione al sociale : ... perché i temi che vengono di volta in volta trattati sono interessanti e sono di aiuto al cammino relazionale del cristiano, atteso che non c'è vita , persona, amore, conoscenza, fede, scienza e ...

ConverSazioni atomiche film al cinema : recensione del documentario : Conversazioni atomiche è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 13 dicembre 2018. La pellicola diretta da Felice Farina è un documentario che sperimenta un modello di divulgazione scientifica appassionato e personale quasi un un road movie alla ricerca della fisica contemporanea. Di seguito ecco trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE ...

Le notizie del giorno – Juventus-Inter - la decisione della CasSazione sullo scudetto del 2006 : Le notizie del giorno – La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo ...

Calciopoli - Moratti dopo la sentenza della CasSazione : “giusto così - se l’aspettava anche Agnelli” : Calciopoli, Massimo Moratti ha detto la sua in merito alla sentenza della Cassazione resa nota quest’oggi “Giusto così, penso che anche Andrea Agnelli se lo aspettasse”. Massimo Moratti ha commentato così, ai microfoni di SportMediaset, la sentenza della Cassazione che conferma l’assegnazione dello scudetto 2005-2006 all’Inter. L’ex presidente nerazzurro ha anche tirato in ballo Agnelli, il quale a detta ...

La CasSazione : “lo scudetto del 2006 resta all’Inter” - respinto il ricorso della Juventus : La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo assegnato all’Inter. Poi ...