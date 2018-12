Salvini e il passaggio da influencer a baüscia

Salvini - Di Maio e il Governo gialloverde al passaggio del bardo : Il bardo, nelle filosofie orientali è un percorso che garantisce l'immortalità.Ora, un po' per scherzo, e un po' no, il Governo italiano, lo strano Governo italiano, rischia di diventare da giallo/verde a grigio, come il cielo del suo futuro. Lo ha capito bene Berlusconi, che con il suo residuale istinto ha incominciato ad azzannare la preda ferita.La parola "bardo" deriva direttamente dal termine protoceltico bardus e nella sua ...