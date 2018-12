Salah vuole lasciare il Liverpool | non accetta compagni israeliani

Salah vuole salvare 4000 cani e gatti randagi egiziani dal probabile macello : In Egitto cresce lo sdegno per la prevista esportazione di più di quattromila cani e gatti randagi verso Paesi in cui, al posto di una famiglia adottiva, troveranno le cucine di ristoranti di carne. E, ora, anche l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah si scaglia contro il progetto: "gatti e cani non saranno esportati da nessuna parte. Non succederà", assicura il campione egiziano su Twitter. ?? ??? ????? ...