Salah non vuole giocare con gli israeliani ma è vietato chiamarlo razzismo

"Salah vuole lasciare il Liverpool : non accetta compagni israeliani" : ... inginocchiandosi e alzando al cielo le mani e lo sguardo, infischiandosi della norma Fifa che vieta l'espressione in campo di convinzioni politiche o religiose: in tutto il mondo islamico è ben ...

Salah non lascerebbe il Liverpool se arrivasse un compagno israeliano - forse : Mohamed Salah avrebbe chiesto alla proprietà la cessione. E quanto ha rivelato il 'Jerusalem Post', quotidiano israeliano. La motivazione sarebbe il possibile arrivo ad Anfield dell'attaccante israeliano Munas Dabbur del Red Bull Salisburgo. La notizia, scrive Il Giornale, è stata subito smentita dall'entourage del giocatore: "È un professionista e pensa a giocare, non ...

Salah interrompe il sogno del Napoli - all’Inter non basta Icardi : Serata amara per Napoli e Inter. Salah interrompe il sogno del Napoli. All’Inter non basta Icardi. Milik nel finale spreca

Il solito Salah trascina il Liverpool - Napoli eliminato ma a testa altissima : la squadra di Ancelotti gioca con il cuore ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Liverpool-Napoli - Ospina : “Loro grandi avversari - non c’è solo Salah” : In un’intervista rilasciata al Sun David Ospina, portiere colombiano arrivato quest’anno al Napoli, ha parlato della sfida che stasera attende gli azzurri ad Anfield, casa del Liverpool. L’estremo difensore ha giocato in Inghilterra e conosce la forza dei Reds, ma ha fiducia nelle qualità dei compagni: “È un’ottima opportunità per noi. Loro sono grandi avversari e sappiamo che siamo di fronte ad una squadra davvero ...

Ilenia Pastorelli - core de Roma : "Ma non perdono l'addio di Salah" : Lo sport in questo senso ti prepara alla vita, capisci che per raggiungere un obiettivo devi sudare'. E oggi che cosa fa per tenersi in forma? 'Niente! L'ultima cosa che ho fatto è stata la pole ...

Salah - trucco speciale per non essere riconosciuto in Egitto : Viaggiando in incognito A svelare lo speciale trucco è stato lo stesso Salah, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale ha mostrato al mondo la sua… divisa per poter ...