Sala | ' Contro il razzismo fascia da capitano a Asamoah'

A MarSala la manifestazione Street Parade contro i decreti Salvini e Pillon : Sabato scorso, il centro di Marsala, oltre al consueto shopping natalizio ha visto svolgersi la manifestazione di protesta 'Street Parade', una sfilata di cittadini, associazioni culturali, ...

Controllo dei Carabinieri di MarSala dai cinesi. Sequestrati luci - giocattoli e botti : Controlli dei Carabinieri di Marsala negli empori gestiti dai cinesi, che spesso vendono giochi, luci natalizie o botti non a norma e dunque pericolosi. Con l'approssimarsi delle festività natalizie e ...

PasSalacqua vince ancora - 3° posto assoluto. In Coppa contro Napoli : Duccio Gennaro Treofan Givova Battipaglia - Passalacqua Ragusa: 63-79 , 20-19, 37-39, 47-63, TREOFAN GIVOVA BATTIPAGLIA: Trimboli 5, Del Pero 3, Brown 4, Handy 21, Simon 15; El Habbab 11, Cremona, ...

Spielberg : 'Torna in Sala Schindler's List contro tutti i genocidi' : Convinto che nel mondo e nell'America 'la presenza dell'odio oggi sia data per scontata' e che 'non si faccia abbastanza per contrastarla', Steven Spielberg riporta nelle sale ' Schindler's List ' e ...

Milano - Sala contestato dagli antagonisti. Insulti - sputi e spintoni contro gli arresti per occupazioni case popolari : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato pesantemente contestato da un gruppo di antagonisti in piazza Angiliberto, in zona Corvetto, dove si trovava per il taglio del panettone con i cittadini. Nel corso della contestazione sono volati sputi, Insulti e spintoni tra gli antagonisti e alcuni Alpini presenti per l’iniziativa. Il gruppo di contestatori, circa una decina, ha insultato il primo cittadino dicendogli “te ne devi andare. ...

Rifiuti - i cittadini lottano contro le eSalazioni. Ma come ci si difende dai rischi per la salute? : In questo nostro Paese, chi ci difende dalle esalazioni maleodoranti? Di certo questa domanda se la sono fatta i tanti romani che, per anni, hanno dovuto convivere con l’impianto Tmb Salario dell’Ama e ora tremano per le possibili conseguenze provocate dall’incendio devastante di pochi giorni fa. Ovviamente, adesso tutti parlano dell’incendio e della puzza di prima non si dice niente? Sia chiaro, non sto parlando di una ...

Incendio al Tmb Salario - a Roma è già emergenza rifiuti. Impianti al collasso - corsa contro il tempo : Duecento compattatori in coda a Rocca Cencia e a Malagrotta per smaltire i rifiuti destinati alla struttura andata a fuoco. E adesso Ama ha urgente bisogno di trovare altre piazzole di stoccaggio

Grande Fratello Vip 2018 - finale in diretta : Walter Nudo contro Stefano Sala : finale Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella casa e, soprattutto, in studio, dove si procederà alla proclamazione del vincitore. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della ...

Macron - le misure contro la collera : aumento del Salario minimo e tagli fiscali per lavoratori e pensionati : Una condanna forte delle violenze. Poi l’apertura di uno «stato di emergenza economico e sociale», che si concretizza con una serie di misure a favore dei più deboli: i pensionati, i lavoratori con salario minimo, e l’apertura di un grande dibattito pubblico sui grandi temi politici, a cominciare dalla vita quotidiana («Avere una casa, spostarsi, riscaldarsi») soprattutto nelle reti locali...

Napoli in piazza contro il decreto sicurezza : 'Vogliamo il Salario minimo garantito' : Manifestazione simbolica nel cuore di Napoli da parte del Movimento di Lotta per il lavoro disoccupati organizzati '7 Novembre', contro il Dl sicurezza del governo Lega-M5S. Gli attivisti, alcune ...

STEFANO Sala / Urla nella notte contro Dasha : Francesco Monte chiarisce che... - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA è stato raggiunto nella notte da alcune Urla contro Dasha e a favore di Benedetta Mazza: le ultime news del Grande Fratello Vip

Salaria - autocisterna esplosa sbalzata per decine di metri contro due auto. Il video della Polizia : Prima un principio di incendio, poi l’esplosione dell’autocisterna durante le operazioni di carico e scarico di carburante nel distributore sulla Salaria nel reatino. Questa la dinamica ricostruita dai Carabinieri del nucleo investigativo di Rieti, che stanno al lavoro sul posto insieme ai vigili del fuoco. Dopo l’esplosione la cisterna è stata sbalzata a decine di metri di distanza, su una strada parallela alla Salaria, ...