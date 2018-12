Russia | Putin annuncia | ' Testato con successo nuovo missile ipersonico'

Russia : Putin assiste a test di nuova arma nucleare ipersonica : Il Cremlino ha reso noto che il presidente russo Vladimir Putin ha presenziato personalmente al test della nuova arma nucleare a “planata ipersonica” Vangarde dalla sala di controllo del ministero della difesa. Il Vangard, lanciato con successo con un missile vettore intercontinentale, può trasportare una testata atomica e può planare come un aliante a grande altezza, attraversando gli strati più densi dell’atmosfera a Mach 20 ...

Putin rileva evoluzione positiva dei rapporti tra Russia e BieloRussia - : Vladimir Putin ha affermato che le relazioni tra Russia e BieloRussia si stanno sviluppando proficuamente. A Mosca si sono incontrati i presidenti dei due Paesi. "Penso che abbiamo tutti i motivi per ...

Putin esclude divieto circolazione del dollaro in Russia - : Non c'è e non ci sarà nessun divieto alla circolazione del dollaro americano in Russia, le limitazioni alle insegne dei tassi di cambio non sono legate a questo, ha detto il presidente russo Vladimir ...

Per Putin tutti sono contro la Russia : Dopo tre ore e quarantacinque minuti, Vladimir Putin ha salutato tutti i giornalisti, 1702. Era stanco, impaziente e poco cordiale. Dmitri Peskov, al suo fianco, ma in piedi, gestiva le domande, richiamava all’ordine qualche giornalista un po’ troppo curioso e si concedeva qualche battuta. Il presid

Russia - Putin : "La deterrenza nucleare globale sta collassando" : ... ha detto ai giornalisti durante la sua conferenza stampa annuale, "abbiamo le forze per arrivare al quinto posto in termini di dimensioni dell'economia, e penso che lo faremo". La Russia ha bisogno ...

Russia : Putin - non ci sarà crescita del Pil senza modifiche a struttura economica : Mosca, 20 dic 10:47 - , Agenzia Nova, - La Russia non assisterà a una crescita sostanziale del Pil senza modificare la struttura della propria economia. Lo ha detto il presidente... , Rum,

Russia - il rap è nel mirino delle autorità : un arresto e decine di concerti annullati. Putin : “Va controllato - ma non soffocato” : La musica che critica il governo, quella considerata sovversiva, “va controllata”. L’ultima frontiera della lotta al dissenso interno in Russia colpisce le voci del panorama rap nazionale, con decine di concerti cancellati dalle autorità e artisti finiti in carcere per aver manifestato contro il pugno duro del Cremlino. Non solo le organizzazioni in difesa dei diritti umani, il pericolo del terrorismo interno e le tensioni con il blocco ...

Putin dichiara guerra al rap : "Porta al degrado la Russia" : 'Se è impossibile fermare qualcosa, devi prenderne il controllo'. La terza via di Vladimir Putin per affrontare il binomio droghe-concerti rap passa anche da questa tesi, espressa in occasione del ...

Russia : presidente Putin - Mosca non resti indietro in fase di trasformazione globale : Mosca, 09 dic 09:50 - , Agenzia Nova, - Il mondo intero si trova in uno stato di mutamento, e la Russia deve fare il possibile per non essere lasciata indietro. Lo ha dichiarato... , Rum,

Putin non si congratula con i primi governatori outsider in Russia : A sottolinearlo è la Bbc, che cita alcuni esempi lampanti di quello che rappresenta un fenomeno abbastanza nuovo nella politica russa. Qualche anno fa …

Venezuela - presidente Maduro in Russia per incontro con Putin : "Le restrizioni commerciali e le sanzioni sono una cosa sbagliata" e aggiungono solo "instabilità", ha detto Erdogan in un incontro con rappresentanti dell'economia Venezuelana, facendo un chiaro ...

Russia-Ucraina - è crisi : Trump non incontra Putin : È crisi aperta tra Russia e Ucraina, dopo l’incidente dei giorni scorsi nello stretto di Kerch dove alcune navi ucraine sono state fermate con la forza dai militari russi. È notizia di oggi che il presidente Poroshenko ha dichiarato di aver messo in atto una restrizione degli ingressi sul territorio agli uomini tra i 16 e i 60 anni provenienti dalla Federazione russa. Il leader ucraino ha preso questa decisione perché, a suo dire, c’è il rischio ...

C'è il colpo di scena sul Russiagate dietro al no di Trump al faccia a faccia con Putin? : Il presidente americano era già stato duramente criticato dopo il bilaterale di Helsinki con il capo del Cremlino quando, davanti alle telecamere del mondo, sconfessò la Cia sulle interferenze di ...