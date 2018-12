Rottamazione ter | la domanda si potrà inoltrare anche online con il servizio Fai D A te

Rottamazione-ter - arriva il Fai D.A. Te per presentare le domande on line : La rottamazione ter passa anche dallo smartphone. E' infatti on line il nuovo servizio 'Fai D.A. te' di Agenzia delle entrate-Riscossione, che consente di presentare tramite pc, smartphone o tablet, ...

Decreto fiscale in vigore da oggi. Che cosa c’è : da Rottamazione ter a definizione agevolata delle liti con le Entrate : Il Decreto fiscale è diventato legge. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sono Entrate in vigore il 19 dicembre la rottamazione ter, lo stralcio delle mini cartelle fino a mille euro e la fatturazione elettronica. Ma anche l’imposta sul denaro inviato via money transfer oltre i confini dell’Unione, la proroga del bonus bebé, la sanatoria sulle compravendite di ex-case popolari e la stretta sugli evasori dell’Rc auto. ...

Incentivi anche per scooter «verdi» - ecotassa ridotta e rispunta la Rottamazione : Il difficile compromesso M5S-Lega sulla cosiddetta “ecotassa” potrebbe concretizzarsi in un limite di 161 grammi di CO2 per chilometro per far scattare l’imposta e in un rinvio di tre mesi, a marzo, del meccanismo....

Cartelle esattoriali - per i “ripescati” la terza Rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa : La rottamazione ter entra nella fase operativa con la scadenza del 7 dicembre. È infatti questo il termine ultimo per i 345mila “ripescati” delle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare ...

Rottamazione bis sino al 7 dicembre : chi non è in regola non accede alla ter : Con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, sono stati realizzati spot radiofonici e televisivi in onda sulle emittenti della Rai, mentre Ferrovie dello Stato - ...

Nuova pace fiscale 2019 : come cambiano Rottamazione ter - liti e condono : Superato il primo step dell’approvazione in Senato, il Decreto fiscale, che prevede una Nuova pace fiscale 2019, deve ora scontrarsi con l’ultimo scoglio, l’approvazione definitiva alla Camera. A Palazzo Madama è passato con alcune modifiche e soprese, alcune già annunciate. Il via libera del senatori al Decreto è arrivato con 147 voti a favore, 104 contrari e 6 astenuti. L’emendamento omnibus ha cambiato un po’ le carte in tavola, con la ...

Decreto fiscale - niente Rottamazione ter per Imu e Tasi : MILANO - Non ci sarà la terza finestra utile per 'rottamare' le imposte locali come Imu e Tasi , che poteva prendere il treno del Decreto fiscale. Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, che per il governo ha seguito i lavori del Senato sul Decreto fiscale, spiegando che 'non c'è parere favorevole della Ragioneria'. In Aula al Senato, non arriverà neanche l'...

Pace fiscale : dai maxisconti alla Rottamazione-ter - ecco come cambia il condono : La commissione Finanze del Senato ha modificato il testo sul decreto fiscale che oggi verrà votato in Aula al Senato. Approvato il maxisconto sulle liti con l'Agenzia delle entrate e confermata la rottamazione-ter per i piccoli ritardi, così come è passata la sanatoria degli errori formali, ma senza la violazione per il quadro RW. Al momento, però, ha rifiutato il "saldo e stralcio" delle cartelle e la dichiarazione integrativa speciale.Continua ...

Bonus bebè prorogato - Rottamazione ter con più rate - stop al condono nel Dl fiscale : Nel Decreto fiscale la proroga per il 2019 del Bonus bebè. La misura sarà attiva solo per il primo anno di vita del bambino/a, oppure dal primo anno di adozione. I correttivi inseriti nel Decreto fiscale al vaglio della commissione Finanze del Senato riguardano una serie di emendamenti come la sanatoria destinata agli errori formali, un fondo di circa 525 milioni di euro da destinare per le calamità naturali, una tassa dell’1,5% con i money ...