Rottamazione cartelle online | nuovo servizio Fai da Te | come fare

Rottamazione cartelle scaduta il 7 dicembre : cosa accade alle rate non pagate : Chi aveva rate pendenti nel piano di Rottamazione cartelle esattoriali, in particolare di Rottamazione bis, ha avuto tempo per saldare i vecchi importi pendenti di luglio, settembre e ottobre 2018 entro lo scorso 7 dicembre. Scaduto questo termine il tempo per mettersi in regola con i vecchi debiti è finito. Ma cosa succede ora? Quali sono le conseguenze e i comportamenti che il Fisco metterà in atto nei confronti di chi non è oggi in regola ...

Dl fisco è legge. Stretta su evasori assicurazione auto - bonus bebè e Rottamazione cartelle : cosa prevede : Il decreto fiscale è legge: la Camera lo ha approvato con il voto di fiducia. A favore si sono espressi 272 deputati, 143 contrari e tre astenuti. Dopo una lunga gestazione, due consigli dei ministri e una crisi di governo sfiorata, l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera definitivo al provvedimento, con il piccolo incidente di percorso del governo battuto su un ordine del giorno. Le sanatorie previste dal dl diventano dunque effettive, ...

Fisco - ultima chiamata per la Rottamazione delle cartelle : chi riguarda e come pagare : Entro il 7 dicembre i contribuenti che hanno saltato il pagamento di almeno una delle rate di luglio, settembre o ottobre della rottamazione bis, hanno la possibilità di rimediare e rientrare nella nuova definizione agevolata versando la somma dovuta. La scadenza riguarda 345mila contribuenti: ecco chi sono e come pagare.Continua a leggere

Cartelle esattoriali - per i “ripescati” la terza Rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa : La rottamazione ter entra nella fase operativa con la scadenza del 7 dicembre. È infatti questo il termine ultimo per i 345mila “ripescati” delle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare ...

Rottamazione cartelle - ultima chiamata entro venerdì o niente 'ter'. Dove si paga e le info utili : Rottamazione bis , ultima chiamata o niente Rottamazione ter: regolarizzare i pagamenti della prima per poter usufruire della seconda. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiama infatti alla cassa ...

Rottamazione bis delle cartelle - c'è tempo fino al 7 dicembre per le rate scadute : Sono 345mila i contribuenti ad oggi chiamati a pagare entro venerd 7 dicembre le rate scadute della Rottamazione-bis delle cartelle per non perdere i benefici concessi dalla legge. Lo ricorda l ...

Pace fiscale - si avvicina la scadenza per la Rottamazione delle cartelle : come pagare le rate : Il 7 dicembre arriva la prima scadenza per chi vuole aderire alla rottamazione ter. Un termine che riguarda, in realtà, chi non ha versato una delle rate di luglio, settembre e ottobre della rottamazione bis: chi pagherà entro il 7 dicembre potrà poi allinearsi alla nuova definizione agevolata per saldare il suo debito con il Fisco.Continua a leggere

Come cambia la Rottamazione delle cartelle esattoriali : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo che la manovra economica è stata respinta da Bruxelles e da più parti si minaccia una procedura di infrazione se il deficit di bilancio previsto nelle misure correttive non dovesse scendere, il Senato ha approvato in via definitiva il nuovo testo del decreto fiscale che ora attende il via libera della Camera. Vediamo quali sono le principali novità. Tra le misure su cui si è concentrato il ...

Pace fiscale - Rottamazione delle cartelle e nuove regole per l’Rc auto : tutte le novità : Il Senato ha approvato il decreto fiscale che passerà ora all'esame della Camera. Molte le novità introdotte durante la discussione a Palazzo Madama: dalla nuova rottamazione ter alle nuove regole sull'Rc auto, dalla riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche al rinnovo del bonus bebè. Ecco cosa cambia.Continua a leggere

Rottamazione cartelle 2019 - come funziona e cosa cambia : Mentre continua il negoziato tra Roma e la UE sulla cifra di rapporto tra debito pubblico e Pil della manovra, il Parlamento procede nell’esame delle misure programmatiche varate dal governo Conte. Fra quelle più dibattute, come i provvedimenti di revisione della legge Fornero e il reddito di cittadinanza, anche la cosiddetta Rottamazione delle cartelle esattoriali. Chi aderisce alla Rottamazione ter potrà saltare il suo debito con il ...

Fisco - Rottamazione delle cartelle in pericolo : ecco chi rischia la stangata : Lo sconto sulle cartelle del Fisco , la cosiddetta rottamazione, rischia di sparire dal decreto fiscale. Lo scrive il quotidiano Il Messaggero , sottolineando come la proposta del governo, che ...

Rottamazione delle cartelle - si va verso una soluzione 'soft' con rate più basse e più scadenze : Una sanatoria ancora pi conveniente, con scadenze dilazionate nel corso dell anno per consentire ai contribuenti di pagare importi pi bassi delle singole rate . A spingere per rendere ancora pi 'soft' ...

Cartelle esattoriali - la Rottamazione parte in anticipo : moduli pronti : La rottamazione delle Cartelle esattoriali inizia prima. Sarà la voglia di dimostrare di essere pronti a incassare risorse in grado di alimentare i prossimi provvedimenti in Manovra, ma sono già ...