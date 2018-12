Ronaldo contro i razzisti | ' No a qualunque offesa e discriminazione'

Inter-Napoli - interviene anche Cristiano Ronaldo : parole forti di CR7 contro gli ululati razzisti a Koulibaly [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly, condannando gli insulti razzisti rivolti al senegalese durante Inter-Napoli Rispetto per gli avversari e grande umanità, caratteristiche che non mancano a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a rimanere impassibile dopo quanto successo a Koulibaly durante Inter-Napoli, condannando i cori razzisti ricevuti dal giocatore del Napoli. Un ...

Allegri : 'Contro l'Atalanta Ronaldo non gioca - a marzo deve essere al top' : 'Domani è importante arrivare bene a livello mentale, altrimenti faremmo un regalo all' Atalanta ', ha spiegato il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport. 'Affrontiamo una squadra fisica e ...

Atalanta - Gasperini : 'Spero che Ronaldo giochi contro di noi' : BERGAMO - ' Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un'attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi ...

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : Ronaldo contro l'Atalanta forse riposa : Per la Juve, quella di oggi, è stata una mattinata di lavoro alla Continassa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, si allenerà anche alla vigilia di Natale e il 25 dicembre, visto che mercoledì i bianconeri saranno impegnati allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per sfidare l’Atalanta. La Juventus, per questo match, non avrà a disposizione Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino nel lavoro post partita in palestra ha ...

Live Juventus-Roma 0-0 c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Juventus-Roma live dalle 20.30 : c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Juve - Allegri : "Contro la Roma Ronaldo gioca" : Ronaldo gioca. E' sempre Juve-Roma . Loro sono una squadra tecnicamente molto valida, poi noi non possiamo sottovalutare nessuna partita, anche perché la classifica è una classifica falsa. Quella vera ...

Juventus - la gara contro la Roma si avvicina : niente riposo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi della Continassa per svolgere la seduta dell'antivigilia della partita contro la Roma. I bianconeri stanno curando soprattutto gli aspetti tattici e Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da contrapporre ai giallorossi. Sabato sera, la Juventus ritroverà Rodrigo Bentancur che ha scontato il turno di squalifica e che contro la Roma si riprenderà il posto da titolare. Oltre ...

Juventus - niente riposo contro la Roma per Ronaldo : CR7 si scatena quando incontra sulla sua strada la Roma. Il portoghese rifiaterà contro Atalanta o Sampdoria

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore - poi scontro con Ichazo e Balotelli commenta… [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore e poi scontro con Ichazo [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Juventus - contro lo Young Boys due dubbi di formazione : Cristiano Ronaldo titolare : Questa mattina, poco prima delle 12 la Juve si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro lo Young Boys. I bianconeri domani in Champions League presenteranno un paio di novità di formazione anche perché poi sabato c'è il derby contro il Torino. Massimiliano Allegri, oggi in conferenza stampa, ha annunciato che fra i titolari contro lo Young Boys tornerà Daniele Rugani .Una scelta che permetterà a Giorgio ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Inter - Spalletti 'Vogliamo vincere contro chiunque. La Juve non è solo Ronaldo' : Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo'. Secondo me l'Interismo è un po' quello, guardare il cielo e verso il mondo. E Marotta è uno di quelli che è già proiettato per la sua ...