Roma | Ncc danno fuoco manichino di Di Maio

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

Ncc - protesta a Roma : "Se non ci ascoltano blocchiamo il Paese". FOTO : Ncc, protesta a Roma: "Se non ci ascoltano blocchiamo il Paese". FOTO Diverse centinaia di lavoratori provenienti da tutta Italia si sono riuniti in piazza della Repubblica contro il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina i noleggi con conducente: "La libertà assassinata", recitano ...

Roma - gli ncc protestano contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

