Roma | Monchi | ' Zaniolo? All' Inter non sono scemi ma per Nainggolan'

Roma - per il centrocampo si pensa a un calciatore del Bologna : Monchi ci prova a gennaio : Tra infortuni e qualche cessione che col senno di poi può essere ritenuta discutibile, il centrocampo della Roma si è rivelato uno dei punti deboli della squadra. Se non altro per continuità e resistenza, considerando che Nzonzi e Cristante sono costretti agli straordinari ormai da diverso tempo. L’ex Atalanta è cresciuto molto ma in certi frangenti, al pari del collega campione del mondo, ha mostrato segni di cedimento dovuti ...

Calciomercato Roma - Monchi deve rinforzare la rosa : ecco il nome : Calciomercato Roma – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> svincolati 2019, le occasioni da non perdere Una cosa […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi deve rinforzare la rosa: ecco il nome proviene da ...

Roma - tutte le strategie di mercato di Monchi : Se Di Francesco scavalla il Capodanno, avrà due o tre giocatori per correggere la squadra. Monchi è al lavoro da tempo, sta lavorando su più fronti, anche se i soldi a disposizione non sono molti. Tra ...

Roma - Marcano si avvicina al Siviglia - Monchi punta Iago Maidana : Come da copione, ieri Monchi è rientrato dagli Usa. L'incontro con Pallotta è servito per illustrare al presidente il progetto tecnico. A breve e medio termine. Se su Di Francesco, per ora passa la ...

Calciomercato Roma - tante idee per rafforzare la squadra : le opzioni per Monchi [GALLERY] : 1/6 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma - Batsuhayi-Kownacki : Monchi si muove - Pallotta dà l'ok : Inutile nasconderlo. La voglia di novità, a Roma, è così grande che è bastato si diffondesse la notizia dell'esonero di José Mourinho dal Manchester United, che il cuore della tifoseria si è messo a ...

Monchi vola da Pallotta - per la Roma è già futuro : Monchi è volato da Pallotta. Incontro, assicurano, già programmato da diverso tempo. Naturalmente gli argomenti non saranno soltanto legati al campo. Infatti a raggiungere il numero uno giallorosso ci sono anche Guido Fienga (Chief Operating Officer) e Francesco Calvo (Chief Revenue Officer). Indubbiamente però l’aspetto tecnico, mai come in questo momento, è di fondamentale importanza. Perchè è dal rettangolo verde che possono arrivare ...

Roma - summit di mercato a Boston tra Pallotta e Monchi : Atteso a Boston dal presidente della Roma James Pallotta per il summit di mercato, Monchi è partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino. Il direttore sportivo del club giallorosso, zaino in spalla e un trolley per bagaglio, si è imbarcato su un volo di linea dell’Alitalia decollato alle 11. Tanti i temi sul tavolo: dal futuro del tecnico Di Francesco, salvato ieri dal successo stentato sul Genoa, agli eventuali acquisti ...

Calciomercato Roma - Monchi vola a Boston da Pallotta : ecco di cosa si parlerà : In tribuna domenica sera durante Roma-Genoa, oggi per Monchi è il momento di volare verso gli Stati Uniti. Ad attenderlo a Boston c'è il presidente giallorosso, James Pallotta, con cui il direttore ...

Roma - Monchi : 'Di Francesco? Non pensiamo al mister. Su Schick in panchina e Pallotta...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Genoa: 'Di Francesco si gioca il posto? No, ci giochiamo i tre punti e non dobbiamo pensare all'allenatore, ci serve una vittoria e provare a risalire la classifica. ...

Roma-Genoa LIVE : le parole di Monchi nel pre-gara : 20:15 – Roma accolta tra i fischi all’ingresso in campo. Nei primi 10 minuti ci sarà la protesta dello stadio: silenzio e nessuno striscione come a voler prendere le distanze dalla squadra. 20:10 – Le parole di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi non si gioca la panchina Di Francesco, è la Roma che si gioca i tre punti. Schick in panchina non significa nulla: è una scelta tecnica dell’allenatore. Non ...

Roma : Sanogo e Weigl verso il sì. Monchi chiede il via libera : Centrale ivoriano tutto fisico di 29 anni; talentuoso mediano di 23 anni: all'anagrafe, rispettivamente, Sekou Sanogo e Julian Weigl. Sono loro i due obiettivi di Monchi per la sessione invernale di ...

Roma - Monchi rilancia : subito tre rinforzi : Monchi vola lunedì negli States. Non da turista, però, in stile cinepanettone. Niente Natale a Boston, dunque. Anche se sono in arrivo le feste, non è tempo né di vacanze né di divertimenti fuori ...

Monchi : 'Voglio rimanere a lungo alla Roma. Mercato? Ho fiducia in quelli che ci sono' : Intervistato da Sky Sport e da Roma TV nel prepartita della sfida fra Roma e Viktoria Plzen di Champions League il direttore sportivo del club giallorosso, Monchi ha parlato della gara e dei singoli in cerca di riscatto. ...