Roma | gli ncc protestano contro il governo | “Toninelli | ti sei preso gioco di noi

Rugantino con Enrico Montesano e Serena Autieri al Sistina di Roma : date - biglietti - orari e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Rugantino”, la famosa commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini e diventata un classico della Romanità che vede protagonisti stavolta Enrico Montesano e Serena Autieri. Il celebre spettacolo teatrale, giunto all’ottava edizione, è in programmazione al Teatro Sistina di Roma. Di seguito trovate tutte le informazioni utili e la nostra recensione di questa ...

Il Bioparco di Roma accoglie i pinguini del Capo : Roma – I pinguini del Capo sono animali a serio rischio di estinzione: all’inizio del XX secolo se ne contavano 2 milioni e mezzo, oggi ne sopravvivono appena 50 mila. Per questo il Bioparco di Roma, da sempre impegnato nella conservazione della biodiversità attraverso i programmi coordinati a livello europeo, ha accolto nove coppie di pinguini del Capo (Spheniscus demersus), provenienti dallo Zoo di Bristol e da Zoom Torino. Le ...

De Priamo (FDI) : emergenza rifiutia Roma - Raggi riferisca in Campidoglio : Roma – “Quanto sta accadendo in queste ore dove in diversi quadranti della citta’, Centocelle, Montesacro, Prati e Tor Sapienza, dove sono stati appiccati incendi dolosi e’ preoccupante. Cassonetti ricoperti dai rifiuti e incendiati, i servizi di spazzamento e raccolta a rilento, la Capitale affoga e la stampa internazionale ci irride come ha titolato il New York Times parlando di ‘Roma in rovina’ ...

A Roma nuova protesta degli Ncc noleggio con conducente : nuova giornata di protesta degli Ncc, noleggio con conducente, provenienti da tutta Italia. A Roma si teme la paralisi del

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Nainggolan - minacce a moglie e figlie dopo il presunto audio in cui direbbe di voler tornare a Roma : Radja Nainggolan è finito al centro del mirino. Prima la sospensione per motivi disciplinari e la conseguente esclusione per la partita dell'Inter contro il Napoli, poi il presunto audio...

Roma - Di Francesco : 'È la migliore partita dell'anno' : Il ritorno di Perotti, la buona prova di Schick, la perla di Zaniolo. La Roma chiude il 2018 all'Olimpico con un netto successo sul Sassuolo che permette di arrivare senza troppe ansie all'...

Roma - Di Francesco : 'Miglior prestazione della stagione. Zaniolo? Non ero matto!' : Con grande disponibilità i giocatori si sono messi in discussione", l'analisi dell'allenatore della Roma ai microfoni di Sky Sport . Di Francesco ha poi aggiunto: " Se ho sentito la vicinanza della ...

Roma-Sassuolo 3-1 : Schick si sveglia - i giallorossi ripartono : ROMA - La Roma salva Di Francesco con la miglior prova del campionato all'Olimpico. Il 3-1 con cui il tecnico ha battuto il suo Sassuolo, ha portato i tre punti che ridanno fiducia e rimandano il ...

VIDEO Roma-Sassuolo 3-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Perotti la sblocca - meravigliosa rete di Zaniolo! : La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A che si sta giocando a Santo Stefano. I giallorossi tornano alla vittoria di fronte al proprio pubblico, sbrigando la pratica emiliana senza particolari patemi e rilanciandosi nella corsa verso un posto nella prossima Champions League. Perotti apre le danze all’ottavo minuto su calcio di rigore, Schick si inventa una magia nel cuore del primo tempo e ...

Trasporti : protesta Ncc - domani a Roma gli autisti del Sud : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il Governo tutti gli autisti campani con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della ...