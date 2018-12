Roma è sporca | ma i romani sono incivili e pigri

romadailynews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Leggo in questi giorni festivi del gran disastrono: le malebolge dei rifiuti si aprono sotto di noi e ci inghiottono in turbinio di cassonetti pieni e sacchetti sversati. Circolano video di cumuli abbandonati, cassonetti dati alle fiamme, secondo una logica complottarda da specificare meglio, addirittura il lancio di un cartone con imballo in polistirolo da una finestra che si incastra fra le chiome di un albero.Le difficoltà del sistema dei rifiuti e del ciclo di trattamento nel Lazionote, gli errori gestionali delle varie Giunte che sisusseguite negli ultimi lustri anche, come, da ultimo, la linea ondivaga dell’attuale consiliatura che oscilla fra rigidità e insospettabile indolenza, al netto della sceneggiata sugli assessori dei primi mesi al potere.Tuttavia non voglio, in questa occasione, praticare l’abusato sport del j’accuse alla mediocrità al potere – di ...