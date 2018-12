Roma | alla Borghesiana trovato 1 | 3 Kg di cocaina | arrestato 44enne

Inter : Nainggolan non torna alla Roma : Le possibilità di un ritorno alla Roma del centrocampista belga dell'Inter, Nainggolan , sono pari a zero secondo la Gazzetta dello Sport .

ZANIOLO GOL COL CUCCHIAIO ALLA TOTTI/ Video - Di Francesco lo volle a Roma - lui : 'Un sogno che si realizza' : Nicolò ZANIOLO ha segnato un gol col CUCCHIAIO in Roma Sassuolo tanto da far ritirare fuori tante delle perle di Francesco TOTTI con la maglia giallorossa

Roma-Sassuolo - Zaniolo : 'cucchiaio' alla Totti per il primo gol in Serie A. VIDEO : Fa le cose in grande, Nicolò Zaniolo: il primo gol con la maglia della Roma, che è anche il suo primo gol in Serie A, è un'autentica perla. Siamo al 59': palla in verticale di Under, Zaniolo affonda ...

Zaniolo - primo gol alla Totti. E la Roma batte il Sassuolo 3-0 : Soffre tanto, a volte è vinta dai suoi stessi errori, ma quando la Roma gioca e fa sul serio allora è una delizia da vedere. I giallorossi tornano quelli di una volta almeno per una sera, ritrovano il vero Schick e travolgono 3-1 il Sassuolo all'Olimpico. L'attaccante ceco si procura il rigore della

La Roma batte il Sassuolo e si porta a -4 dalla zona Champions : Un Santo Stefano sereno per la Roma. I giallorossi hanno battuto il Sassuolo 3-1 in un posticipo delle 18 della

La Roma si fa Schick - Di Francesco si leva un… Sassuolo dalla scarpa : la Champions adesso è più vicina : La formazione giallorossa domina il match dell’Olimpico, superando agevolmente un Sassuolo mai veramente in partita Finalmente la Roma, finalmente una squadra capace di giocare e divertire. Eusebio Di Francesco ritrova la propria formazione in questo boxing day, asfaltando un Sassuolo incapace di creare problemi alla formazione giallorossa. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Gol, spettacolo e tre punti fondamentali in ottica Champions, dal ...

Nainggolan - minacce a moglie e figlie dopo l'audio sul ritorno alla Roma : Radja Nainggolan è finito al centro del mirino. Prima la sospensione per motivi disciplinari e la conseguente esclusione per la partita dell'Inter contro il Napoli, poi il presunto audio...

Roma - gli attori del Teatro Patologico premiati in Campidoglio dalla sindaca Raggi : D'Ambrosi e suoi attori del Teatro Patologico sono stati premiati dalla sindaca Raggi. 'Ho premiato in Campidoglio le ragazze e i ragazzi protagonisti del Teatro Patologico, una straordinaria forma di ...

Nainggolan - minacce a moglie e figlie dopo l'audio sul ritorno alla Roma : Radja Nainggolan è finito al centro del mirino. Prima la sospensione per motivi disciplinari e la conseguente esclusione per la partita dell'Inter contro il Napoli, poi il presunto audio choc dove il ...

Rita Dalla Chiesa scatenata contro Virginia Raggi : "Buon Natale" - le foto di Roma invasa dai rifiuti : "Buon Natale al sindaco di Roma dagli abitanti di Vigna Clara. Solidarietà ai lavoratori dell’Ama". Così su Facebook Rita Dalla Chiesa, condividendo alcuni scatti dei cassonetti che traboccano di rifiuti. Insomma, Virginia Raggi giustamente messa nel mirino anche il 25 dicembre. In molti hanno comen

Alla fine Roma dovrà pagare l'Esercito per riparare le buche : l'Esercito riparerà le buche di Roma, ma Roma dovrà pagare l'Esercito per aver riparato le buche: ha l'aria di essere un compromesso tra le varie anime del governo e dello stesso M5S il punto finale ...

Alla fine Roma dovrà pagare l’Esercito per riparare le buche : L’esercito riparerà le buche di Roma, ma Roma dovrà pagare l’esercito per aver riparato le buche: ha l’aria di essere un compromesso tra le varie anime del governo e dello stesso M5S il punto finale raggiunto nel dibattito sulla risistemazione del manto stradale della Capitale, che al momento non potrebbe essere più malconcio. Si tratta di una soluzione che permette di tenere insieme le esigenze di quanti ...

Roma - l'allarme del New York Times : «È in rovina - rischia di diventare una discarica» : Il New York Times torna a mettere sotto esame Roma e il responso è ancora una volta una netta bocciatura: la Capitale è in rovina, per il quotidiano più autorevole al mondo. E...

Roma e l'allarme del New York Times : «È in rovina - rischia di diventare una discarica» : Il New York Times torna a mettere sotto esame Roma e il responso è ancora una volta una netta bocciatura: la Capitale è in rovina, per il quotidiano più autorevole al mondo. E quel che è più grave, secondo Jason Horowitz che firma il lungo reportage dalle strade invase di immondizia e i muri ricoperti di graffiti, è che i Romani non sembrano nemmeno farci troppo ...