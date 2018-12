romadailynews

: #Roma: a #Casalotti trovati con la #droga in casa, arrestati 2 giovani: Roma – I… - romadailynews : #Roma: a #Casalotti trovati con la #droga in casa, arrestati 2 giovani: Roma – I… - qlz_casalotti : @Roma Ci auguriamo che anche quest'anno la Sindaca @virginiaraggi firmi l'ordinanza che vieta i botti a #Capodanno. - allnews24eu : 500 dosi di coca: blitz antidroga tra Casalotti e la Cassia - AllNews24 - I Carabinieri delle Stazioni Roma Prima… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)– I Carabinieri della Stazionehanno arrestato dueitaliani di 29 e 27 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, che tenevano sotto osservazione da diverso tempo la zona, hanno notato uno strano via vai diragazzi che entravano in un’abitazione e dopo poco tempo ne uscivano in tutta fretta.Insospettiti dalla situazione, i Carabinieri hanno proceduto a svolgere una perquisizione domiciliare dell’edificio nel quale si trovavano i due, sorprendendoli mentre nascondevano nella loro abitazione diversi etti di marijuana, una pianta della stessa sostanza ed alcuni grammi di hashish.Visti gli elementi a loro carico, i militari hanno proceduto all’arresto dei duetraducendoli direttamente presso il Tribunale diove hanno affrontato la prima parte del processo a ...