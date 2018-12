Riparte il futuro | gli archeologi che hanno detto no alle mazzette | “Esposti alla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L’Italia possiede il più grande patrimonio culturale al mondo. Per questo motivo, quando si apre un cantiere e si inizia a scavare, accade spesso che venganoluce opere rimaste nascoste per secoli. È a questo punto che entra in gioco l’a preventiva, chiamata dSoprintendenza per tutelare il patrimonio del nostro Paese: un archeologo, molte volte pagato otto-dieci euro all’ora, si assume l’incarico di controllare i lavori e, eventualmente, di bloccarli.Non deve stupire, quindi, se sono frequenti le storie di costruttori e imprenditori che cercano di corrompere questi professionisti affinché chiudano un occhio (o entrambi gli occhi) quando sono in cantiere. Ovviamente, non tutti gliaccettano. E, anzi, c’è chi ha fatto di più, fondando insieme ad altri colleghi una grande cooperativa di, che oggi conta 120 ...