Rimini | muore a 10 anni di peritonite Donati gli organi Il papà | “Federico salverà

Rimini - muore a soli 13 anni per un tumore : era una promessa della pallavolo : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane ragazzina si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Rimini , precisamente nel piccolo comune di Viserba. La piccola, appena tredicenne, Mila Figueredo Dos Santos, si è spenta pochi giorni fa all'interno dell'ospedale della zona, pochi giorni dopo aver compiuto il suo tredicesimo compleanno. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazzina, una ...

Rimini - muore d’infarto davanti al figlio di 2 anni. Pochi mesi fa aveva perso il compagno : Francesca Magnani, trentanovenne di Bellaria Igea Marina ( Rimini ), ha avuto un malore mentre si trovava in auto col figlio letto di due anni. È molto probabile che la morte sia dovuta a un infarto, ma per averne la certezza bisognerà attendere l’autopsia. A marzo il compagno era morto in un incidente sul lavoro. La mamma: "La mia bambina è morta d’amore".Continua a leggere

Rimini - in ospedale con forti mal di testa : per i medici è sinusite - muore dopo 15 giorni : Il caso di un 45enne della Valmarecchia denunciato dai famigliari della vittima che ora chiedendo un risarcimento milionario all'Ausl Romagna per colpa medica. L'uomo era stato anche operato per sinusite ma le sue condizioni sono peggiorate repentinamente. Dall'autopsia è emerso che aveva una trombo embolia polmonare.--Si era presentato al pronto soccorso lamentando un fortissimo mal di testa resistente persino alla terapia analgesica ma, a ...