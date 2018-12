Regalo doppio per Xiaomi Mi8 | fotocamera più che potenziata

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Ildi Natale è arrivato, anche se con qualche giorno di ritardo, per gli utenti in possesso delloMi8, che aggiunge due funzionalità di tutto rispetto al comparto fotografico. Stiamo parlando della Night Mode (modalità che permette di catturare scatti in buona definizione anche in condizioni di scarsa illuminazione, come suggerisce il termine stesso) ed il Super Slow Motion a 960fps (che non ha certamente bisogno di presentazioni). Si tratta di opzioni di natura software che i possessori delloMi MIX 3 hanno già avuto modo di apprezzare (tenetevi pronti per la nostra recensione del device appena citato), che giungono a bordo delloMi8 tramite un apposito aggiornamento software.Sappiate che le novità non interessano solo la versione standard del dispositivo, ma anche l'Explorer Edition ed il modello Pro, che pure rientrano a pieno titolo nella line-up ...