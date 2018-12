' Regalo amaro' per 40 dipendenti | a Natale arriva dall' azienda il cesto dono e la lettera

Prima il cesto Regalo - subito dopo la lettera di licenziamento : Natale amaro per 40 lavoratori : “Dal Canada 6 arrivato” e “In 5 minuti ci hai licenziato” “Buon Natale ”, sono i tre striscioni appesi da alcuni giorni ai cancelli della Hammond Power Solutions di Marnate, in provincia di Varese, dove i 40 dipendenti hanno ricevuto la lettera di licenziamento due ore dopo essersi visti recapitare sulle scrivanie il cesto di Natale , la scorsa setti...

L’affettuoso Regalo di Giuliano Sangiorgi a Lele dei Negramaro - una chitarra per tornare a suonare : Una foto apparsa sul suo profilo Instagram ha svelato il regalo di Giuliano Sangiorgi a Lele dei Negramaro: il frontman della band ha voluto congratularsi col chitarrista per essere finalmente tornato a casa con un omaggio speciale, uno strumento, scelto proprio da Spedicato. Si tratta di una chitarra Maton, che Sangiorgi ha regalato al chitarrista come augurio di pronta guarigione, nella speranza che torni presto a suonare col gruppo. A ...