Razzismo | Roma | ' Schierati al fianco di Koulibaly'

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta Razzismo». : Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma: «Basta razzismo». I gilet gialli hanno manifestato per le strade di Roma per chiedere maggiori diritti per i Migranti. Alcune migliaia di persone si sono date appuntamento a piazza della Repubblica e hanno sfilato con i gilet fosforescenti addosso. Il corteo è stato organizzato da Usb e Potere al Popolo che per l’occasione hanno lanciato l’hashtag #GetUpStandUp. «Get up, stand up! Stand up ...

“Roma non sta a guardare” - in piazza contro disuguaglianze - mafie e Razzismo : “Noi uniti per il vero cambiamento” : “La nostra non è la società delle paure e di Salvini. Noi siamo qui perché vogliamo il vero cambiamento”. A Roma sono scesi in piazza studenti, sindacati e associazioni per difendere il diritto all’abitare, contro le disuguaglianze, mafie e razzismo. A organizzare la manifestazione, Cgil, Casa delle donne, Libera e Arci. L'articolo “Roma non sta a guardare”, in piazza contro disuguaglianze, mafie e razzismo: ...

"Chi discrimina è già sconfitto". Mimmo Lucano guida il corteo di Roma contro il Razzismo : "Noi non rappresentiamo chi ha il potere, non rappresentiamo chi produce più consensi, ma saremo sempre presenti. Potranno vincere mille volte, ma è una sconfitta scegliere di essere dalla parte della discriminazione. Che vittoria è?" Domanda retorico Mimmo Lucano sul palco improvvisato di piazza San Giovanni, dove la manifestazione, partita alle 14 da Piazza della Repubblica ha terminato da poco la sua corsa. Sono le 18 e ...

Roma - corteo contro il Razzismo. Applausi per Mimmo Lucano : “Siamo minoranza - ma non perdiamo la voce” : Applausi e cori “Mimmo siamo tutti con te” all’arrivo di Domenico Lucano, sindaco di Riace sospeso, in piazza della Repubblica, al corteo nazionale contro il razzismo e decreto sicurezza. “C’è tanta emozione perché ci sono tante persone, non immaginavo fosse così – ha detto Lucano dietro a uno striscione con su scritto “Riace non si arresta – io mi considero uno dei tanti qua. Non possiamo ...

Corteo Roma : no Razzismo - sì accoglienza : 17.29 "Uniti e solidali contro il razzismo", "accoglienza per tutti" sono gli striscioni dietro ai quali sfila il Corteo contro il dl sicurezza, a Roma. Gli organizzatori parlano di centomila manifestanti in piazza. Al Corteo è presente anche il sindaco di Riace Mimmo Lucano-al centro di una indagine su irregolarità nel sistema dell'accoglienza dei migranti. Tra gli slogan "Giù le mani da Riace", "Contro l'esclusione sociale","Contro il ...

Roma - corteo "contro Salvini e Razzismo" : 9.55 Circa 20.000 persone arrivate a Roma per la manifestazione contro il governo ed in particolare "contro il Decreto Salvini e i razzismo". Nella Capitale 100 pullman giunti da tutto il Paese. Il corteo parte alle 14 da Piazza della Repubblica e giunge a Piazza di Porta San Giovanni alle ore 19. Questo l'itinerario: Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore,via ...

'Uniti contro il Governo e il Razzismo' : il 10 novembre manifestazione nazionale a Roma : Il Decreto Sicurezza proposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrebbe iniziare il proprio iter parlamentare per essere convertito in legge questo lunedì 5 novembre, quando comincera' l'esame da parte del Senato. Sul piano parlamentare i gruppi che hanno preannunciato battaglia sono quelli del Partito Democratico e di Liberi e Uguali [VIDEO], con qualche piccolo malumore che potrebbe venire anche da dentro il Movimento 5 Stelle, dove ...