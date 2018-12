Quei 78 esiliati di Stato Il dramma dei testimoni di giustizia in Italia

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Bersagli viventi, morti che camminano, vite ridotte a matricole,di. Si definiscono così e non ce n'è uno che non ti spieghi, mettendo in fila fatti e circostanze, quanto la decisione di denunciare la criminalità gli abbia stravolto l'esistenza. Sono idi, coloro che hanno segnalato le infiltrazioni mafiose, camorristiche, 'ndranghetiste, nelle proprie aziende, o cittadini che hanno deciso di accusare pubblicamente i clan, puntando l'indice contro boss e affiliati nelle aule di tribunale.Settantotto nel nostro Paese, secondo i dati forniti ad Huffpost dal Ministero dell'Interno, protetti insieme a 255 familiari. Con i parenti stretti e i conviventi dividono una vita che, dai racconti che ne fanno, per molti di loro è ormai ridotta a una fila di giorni da scontare come una pena, segnati da paura, rinunce, disguidi ...