Quando il placeholder sfugge di mano | Cyberpunk 2077 uscirà nel 2030 o nel 2099

eurogamer

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Che l'attesa per l'uscita dipossa rivelarsi ancora piuttosto importante è un'eventualità che non si può assolutamente escludere ma mentre CD Projekt RED continua a non sbilanciarsi proponendoci semplicemente un "sarà pronto", i leak di portali e rivenditori in qualche caso si rivelano delle indicazioni piuttosto interessanti. Tuttavia non è di certo questo il caso.Come segnalato da DualShockers, su Amazon UK sono spuntate due peculiari finestre di lancio per la nuova fatica di CD Projekt RED. Iniziamo dall'edizione fisica che a quanto pare è prevista per unormai davvero "imminente".Passiamo poi alla versione digitale che a quanto pare si farà attendere un "pochino" più del previsto puntando a un'uscita nel. Chi ha detto che il retail sta morendo?Read more…