Pronostico Leeds vs Hull City | Championship 29-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 27 dicembre 2018), 25^ giornata,di, sabato 29 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., sabato 29 dicembre. E’ grande sfida quella tra la capolista. Di fronte due squadre imprevedibili che attraversano un ottimo periodo di forma e che sono legittimate a sognare in grande. I Whites hanno vinto sette delle ultime sette partite e in casa sono un vero rullo compressore, fermatosi solo al cospetto del Birmingham. Di contro, l’è in netta ripresa dopo un avvio deludente ed è reduce da tre successi consecutivi.della partita.Come arrivano?Ilsembra destinato alla promozione diretta in Premier League. Nel giorno del Boxing Day la formazione guidata da Marcelo Bielsa è riuscita a rimontare un gol di svantaggio sul campo del Blackburn Rovers ...